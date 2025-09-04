Подробно търсене

Изследователи премахват жълти петна от тъкани с помощта на синя светлина

Елена Христова
Изследователи премахват жълти петна от тъкани с помощта на синя светлина
Изследователи премахват жълти петна от тъкани с помощта на синя светлина
Снимката е илюстративна. АП/Frank Franklin II
Вашингтон,  
04.09.2025 10:41
 (БТА)

Петната от пот и храна могат да съсипят любимите дрехи. Избелители като водороден пероксид или разтворители за химическо чистене, които се използват за премахването им, не са подходящи за всички тъкани, особено за деликатни. Сега изследователи от САЩ съобщават за прост начин за премахване на жълти петна с помощта на синя LED светлина с висок интензитет, пише Юрикалърт. 

Учените от Американското дружество на химиците са демонстрирали ефективността на метода за премахване на петна от портокалов и доматен и вещества, подобни на пот, върху различни тъкани, включително коприна.

"Нашият метод използва видима синя светлина в комбинация с кислород от околната среда, който действа като окислител, за да задвижи процеса на фотоизбелване", казва Томохиро Сугахара от изследователския екип.

Този подход избягва използването на агресивни химически окислители, каквито обикновено са необходими при конвенционалните методи за избелване, което го прави по-устойчив.

Жълтите петна по дрехите се причиняват от сквален и олеинова киселина от кожните мазнини и пот, както и от естествени пигменти като бета-каротин и ликопен, съдържащи се в портокалите, доматите и други храни.

Ултравиолетовата светлина е потенциална алтернатива за отстраняване на петна на химическите окислители като белина и водороден пероксид, но може да увреди деликатните тъкани. 

Изследователите по-рано са установили, че синя LED светлина с висок интензитет може да премахне жълтия цвят от стари полимерни смоли и са решили да проверят дали тя може да разгради жълтите петна по тъканта, без да я повреди.

Първоначално те са изложили флакони с бета-каротин, ликопен и сквален на синя LED светлина с висок интензитет в продължение на три часа. Всички проби са загубили цвета си, а спектроскопски анализи са показали, че кислородът във въздуха спомага за процеса на фотоизбелване, като разгражда връзките и образува безцветни съединения. 

След това екипът е нанесъл сквален върху мостри от памучен плат. След като са ги нагрели, за да симулират пожълтяване, учените са обработвали пробите в продължение на 10 минути, като са ги потопили в разтвор на водороден пероксид или са ги изложили на синя LED или ултравиолетова светлина. 

Синята светлина е намалила жълтите петна значително повече от водородния пероксид или ултравиолетовото излагане. Допълнителни тестове са показали, че тя изсветлява петната от сквален върху коприна и полиестер, без да повреди тъканите. 

Методът също така е намалил цвета на други вещества, причиняващи петна, включително стара олеинова киселина, портокалов сок и доматен сок, върху памучни мостри.

Синята LED светлина с висок интензитет е обещаващ начин за премахване на петна от дрехи. Изследователите обаче казват, че искат да направят допълнителни тестове за устойчивост на цвета и безопасност, преди да пуснат на пазара светлинна система за домашна и индустриална употреба.

/ХК/

Списание ЛИК

Свързани новини

07.07.2025 10:11

Проучване разкрива връзка между излагането на изкуствена светлина през нощта и депресията

Ново изследване показва, че хроничното излагане на изкуствена светлина през нощта може да предизвика депресивно поведение чрез активиране на специфичен невронен път в мозъка, съобщава "Синхуа". Проучването е проведено върху тупаи (Scandentia) –
27.04.2025 22:00

Нишестето във водораслите може да помогне за разработване на технологии за улавяне на въглероден диоксид

Учени от Университета на Упсала, Швеция, са открили начин да контролират натрупването на нишесте (скорбяла) в зелените водорасли с помощта на синя светлина, пише сп. "Нейчър къмюникейшънс".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:11 на 04.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация