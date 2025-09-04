Изследователи премахват жълти петна от тъкани с помощта на синя светлина

Петната от пот и храна могат да съсипят любимите дрехи. Избелители като водороден пероксид или разтворители за химическо чистене, които се използват за премахването им, не са подходящи за всички тъкани, особено за деликатни. Сега изследователи от САЩ съобщават за прост начин за премахване на жълти петна с помощта на синя LED светлина с висок интензитет, пише Юрикалърт.

Учените от Американското дружество на химиците са демонстрирали ефективността на метода за премахване на петна от портокалов и доматен и вещества, подобни на пот, върху различни тъкани, включително коприна.

"Нашият метод използва видима синя светлина в комбинация с кислород от околната среда, който действа като окислител, за да задвижи процеса на фотоизбелване", казва Томохиро Сугахара от изследователския екип.

Този подход избягва използването на агресивни химически окислители, каквито обикновено са необходими при конвенционалните методи за избелване, което го прави по-устойчив.

Жълтите петна по дрехите се причиняват от сквален и олеинова киселина от кожните мазнини и пот, както и от естествени пигменти като бета-каротин и ликопен, съдържащи се в портокалите, доматите и други храни.

Ултравиолетовата светлина е потенциална алтернатива за отстраняване на петна на химическите окислители като белина и водороден пероксид, но може да увреди деликатните тъкани.

Изследователите по-рано са установили, че синя LED светлина с висок интензитет може да премахне жълтия цвят от стари полимерни смоли и са решили да проверят дали тя може да разгради жълтите петна по тъканта, без да я повреди.

Първоначално те са изложили флакони с бета-каротин, ликопен и сквален на синя LED светлина с висок интензитет в продължение на три часа. Всички проби са загубили цвета си, а спектроскопски анализи са показали, че кислородът във въздуха спомага за процеса на фотоизбелване, като разгражда връзките и образува безцветни съединения.

След това екипът е нанесъл сквален върху мостри от памучен плат. След като са ги нагрели, за да симулират пожълтяване, учените са обработвали пробите в продължение на 10 минути, като са ги потопили в разтвор на водороден пероксид или са ги изложили на синя LED или ултравиолетова светлина.

Синята светлина е намалила жълтите петна значително повече от водородния пероксид или ултравиолетовото излагане. Допълнителни тестове са показали, че тя изсветлява петната от сквален върху коприна и полиестер, без да повреди тъканите.

Методът също така е намалил цвета на други вещества, причиняващи петна, включително стара олеинова киселина, портокалов сок и доматен сок, върху памучни мостри.

Синята LED светлина с висок интензитет е обещаващ начин за премахване на петна от дрехи. Изследователите обаче казват, че искат да направят допълнителни тестове за устойчивост на цвета и безопасност, преди да пуснат на пазара светлинна система за домашна и индустриална употреба.