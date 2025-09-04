Цигуларката Гергана Гергова ще бъде солист в концерт от поредицата „Плевенчани от световната сцена“

Плевенската филхармония ще представи концерт от поредицата "Плевенчани от световната сцена" със солист - цигуларката Гергана Гергова. Той ще се състои на 11 септември, четвъртък, в концертна зала „Катя Попова“ в Плевен, съобщиха от културната институция.

Гергана Гергова е концертмайстор на Симфоничния оркестър в „Театро Реал“ в Мадрид. Тя е родена в семейство на музиканти. Завършва музикалното училище „Панайот Пипков“ в Плевен в класа на Благородна Танева. След това учи при проф. Минчо Минчев и камерна музика при проф. Андреас Райнер в Университет по изкуствата „Фолкванг“ в Есен, при проф. Яир Клес в Грац и проф. Еберхард Фелц в Музикалната академия „Ханс Айслер“ в Берлин, уточняват от Плевенска филхармония.

Цигуларката има спечелени много награди от престижни конкурси като солист и камерен музикант, между които „Панчо Владигеров“ в Шумен. Те ѝ помагат да започне международна кариера. Гергана свири като солист на оркестри в Швейцария, Испания, Германия, Австрия, България.

Заедно със своя съученик в музикалното училище в Плевен пианиста Павлин Нешев и виолончелиста Томас Кауфман сформира клавирното трио „Имаж“ (носител на наградата ECHO classic Award за дебютния им компактдиск). С триото концертира в цяла Европа, Северна и Южна Америка, Азия и Австралия.

Гергана Гергова участва във фестивали за камерна музика в Ирландия, Германия, САЩ, Мексико, България. Гастролира с изпълнители като Байба Скриде, Брет Дийн, Нилс Мьонкемайер/Амихай Грос и Албан Герхард в зала „Уигмор“ в Лондон, Двореца на изящните изкуства в Брюксел, Тонхале в Цюрих, Концертхаус Дортмунд, зала „Пиер Булез“ в Берлин и Филхармонична зала в Есен.

През 2016 г. дебютира на фестивала в Люцерн като диригент и солист на Фестивалния струнен оркестър. Като концертмайстор работи с Дуисбургската филхармония, Дойче опера в Берлин, Концертхаус оркестър в Берлин, Мюнхенския радиооркестър, NDR Хановер, Камерна филхармония Бремен, Фестивалния струнен оркестър в Люцерн, OBC Барселона и Симфоничния оркестър на Кастилия и Леон, добавят от институцията.

От сезон 2017/2018 Гергана Гергова е първи концертмайстор на Симфоничния оркестър в „Театро Реал“ в Мадрид.

В програмата на концерта в Плевен са включени произведенията Дивертименто в си бемол мажор, KV137 от Моцарт; Адажио оп. 11 от Барбър и Концерт за цигулка оп. 61 (arr. Ilan Rechtman) от Бетовен.