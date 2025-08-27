Над 2000 души ще участват в VIII Национален фолклорен фестивал „Свири ми се, пее ми се, оро ми се игра“ в разложкото село Баня

Над 2000 участници, повече от 90 читалища и над 350 певчески, танцови и инструментални групи от цяла България ще участват в VIII Национален фолклорен фестивал „Свири ми се, пее ми се, оро ми се игра“ в разложкото село Баня. Това съобщиха от пресцентъра на Община Разлог.

Най-младият участник е само на две години, от село Пещера, община Земен, а на-възрастният е на 90 години и е от село Злокучане, община Самоков.

За осма поредна година фестивалът, организиран от Община Разлог, кметство с. Баня и Народно читалище „Просвета-1908“, ще събере на едно място песни, хора, обреди и обичаи, хумор и празнично настроение. Гости ще бъдат Иван и Ивана Дякови – с голяма хоротека на открито за всички жители и гости на Баня.

Представянията ще бъдат оценявани от петчленно жури с председател д-р Мариана Манолева – вокален педагог, преподавател и фолклорен изпълнител. До нея ще застанат още Милко Бошнаков – фолклорен изпълнител, Ралица Занчева – хореограф, Велина Кулина - секретар на Народно читалище „15 септември 1903-1908“ и Данаил Атанасов - хореограф.

В Разлог отчитат ръст на туристите през първото шестмесечие на годината, каза за БТА зам.-кметът с ресор "Социални дейности, образование, култура, спорт и туризъм" инж. Гергана Костова. От началото на годината до края на юни общината са посетили близо 91 хиляди туристи. За сравнение през същия период на 2024 г. туристите са били 84 хиляди, което от своя страна е ръст спрямо 2023 г., посочи инж. Костова. Сред най-посещаваните места в общината е село Баня, което с минералната си вода и прекрасна природа се утвърди като популярен СПА курорт, посочи инж. Гергана Костова.