Британската група Stereo MC’S идва на 15 ноември в София. Събитието е в Mixtape 5, съобщават организаторите.

Пионерите на хип хоп стила, с милиони продадени копия от албумите си и награди Brit, ще представят най-известните си песни – Connected, Deep Down And Dirty, Elevate My Mind, Step It Up.

На 22 ноември на същото място гостува Енгърфист, част от We Are Hardcore. До момента артистът е бил само веднъж в България. Той е обявен за световен номер едно хард диджей в класацията DJ Mag’s Top 100 DJs (2022). Специален гост в София ще бъде и hardcore дивата Хиста (Hysta), която неведнъж е споделяла, че обожава столицата ни и винаги се чувства фантастично у нас.

/ДД