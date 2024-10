Хю Джакман ще пее в серия от концерти в Ню Йорк

Хю Джакман ще се качи за пореден път на музикалната сцена за нова серия от свои концерти в прочутата зала „Рейдио Сити Мюзик Хол“ в Ню Йорк, съобщи ЮПИ.

Нюйоркското заведение обяви в сряда, че 55-годишният Джакман ще е звездата на концертното шоу Hugh Jackman: From New York, with Love.

В него Джакман ще изпълни песни от емблематичните си роли в бродуейски и филмови мюзикъли, сред които „Момчето от Оз“, „Най-великият шоумен“ и „Музикантът“, както и „други изненади от кариерата му“.

Роденият в Австралия актьор, певец и танцьор бе удостоен с едната от двете си награди „Тони“ (другата е почетна) за изпълнението си в мюзикъла „Момчето от Оз“ през 2004 г. и награда „Грами“ за саундрака към „Най-великият шоумен“ през 2019 г.

Поредицата от 12 концерта започва на 24 януари 2025 г. и приключва на 16 август.

Джакман потвърди новината във видео в сряда в Инстаграм, в което участва колегата му от „Дедпул & Върколака“ Райън Рейнолдс.