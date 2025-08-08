Подробно търсене

България ще участва с трима състезатели в турнира по кикбокс на Световните игри в Китай

Ива Кръстева
снимка: Българска конфедерация по кикбокс и муай тай
София,  
08.08.2025 16:32
 (БТА)

България ще бъде представена от трима състезатели на турнира по кикбокс, който е част от програмата на най-престижния спортен форум на неолимпийските спортове - Световните игри в Чънду (Китай). 

Александра Георгиева, Борислав Радулов и Димитър Стоянов спечелиха квоти за Игрите, които ще се състоят от 11 до 15 август.

Тримата кикбоксьори заминават на 9 август, а делегацията ни включва още Галин Димов, президент на Българска конфедерация по кикбокс и муай тай итреньорите Иван Георгиев и Християн Тотев, съобщават от българската федерация.

Рефер ще бъде Камен Славов, който получи специална покана за Световните игри и ще бъде първият българин, съдийствал в кикбокса на такъв форум.   

/ИК/

