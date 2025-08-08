България и Индонезия могат да си партнират в редица стратегически области, според Даниел Добрев, ръководител на СТИВ-Джакарта

Потенциалът за взаимноизгодно сътрудничество между България и Индонезия е значителен и обхваща редица стратегически области, каза за БТА Даниел Добрев, ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси на България в Джакарта.

Той изтъкна, че Индонезия е водеща икономика в Югоизточна Азия с бързо развиващи се сектори като дигитализация, възобновяема енергия, производство на електрически превозни средства, инфраструктура, туризъм, хранително-вкусова промишленост и морска икономика. България, от своя страна, предлага конкурентни предимства в ИКТ сектора, селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, фармацията, образованието, розопроизводството, СПА и балнеологията, както и в автомобилните компоненти, машиностроенето и логистиката. Според Добрев съществуват реални възможности за партньорства в областта на технологичния трансфер, съвместни производствени и логистични проекти, туризъм и образователен обмен.

По думите на Добрев Индонезия е държава с голям потенциал, но и с множество предизвикателства, породени както от климатични промени, така и от регионални и глобални конфликти. "Именно затова изграждането на отношения на доверие и партньорство между Индонезия и България - като част от ЕС - е от стратегическо значение. Предстоящото подписване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Индонезия (CEPA) ще бъде ключов инструмент от ново поколение, който подчертава принципа на равнопоставеност в търговските отношения", посочи търговският ни представител.

В интервю за БТА вчера заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов в контекста на възможностите за диверсификация на износа на България, напомни, че страната ни вече има търговски представител и в Индонезия, с която ЕС е в напреднали преговори за политическо споразумение за свободна търговия.

"Съвместно с посолството и целия екип постигаме реални резултати - това личи от нарастващия интерес към България и от успешните прояви, които организираме в икономически, културен и туристически план. Нашата цел е България да бъде представена като мост за инвестиции и търговия в рамките на ЕС, а СТИВ е ключов инструмент за реализиране на тази визия", каза Добрев.

Търговският ни представител разказа, че хората в Индонезия разпознават българската роза, българското кисело мляко, а онези, които са се докоснали до българския дух - и нашето гостоприемство. Всичко това е солидна основа за бъдещо развитие на двустранните отношения, а ролята на СТИВ в този процес е от съществено значение, коментира Добрев.

Да бъдеш търговски представител на България в Индонезия - най-голямата островна държава в света и четвърта по население - с безброй географски, етнически и икономически особености, е истинско предизвикателство, разказа търговският ни представител. "Това е начинание, в което дори натрупаният опит в съседни страни от Югоизточна Азия (като Виетнам, Камбоджа, Сингапур), както и в Китай, има ограничено значение. Причината е, че Индонезия изисква да бъдеш откривател - да се сблъскаш лично с предизвикателствата, да опознаеш народа, културата, бизнес средата - и да действаш самостоятелно, комплексно и с разбиране", посочи Добрев.

"Първата крачка към успеха е да научиш местните представители къде се намира България, а понякога и самата Европа, и какво могат да открият в сътрудничеството с нас. Споделеният позитивен опит, добрите практики и реализираните проектни предложения са безценен ориентир за изграждане на устойчиво присъствие в голяма държава като Индонезия, а и в Асоциацията на страните от Югоизточна Азия като цяло. Добре работещата система се изгражда с примери", каза търговският ни представител в Индонезия.

"Въпреки краткия ми престой от момента на назначението ми, в Индонезия открих отвореност и желание за реализиране на нови идеи сред местния бизнес - особено сред малките и средни предприятия и най-вече в регионите извън столицата Джакарта. Такъв бе случаят с посещението ми в Джепара, Централна Ява - утвърден център на дървообработващата промишленост (тик и ратан) и мебелостроенето. След предварително проучване на бизнес потенциала излязох пред местното ръководство и бизнеса с предложения за развитие на традиционните производства чрез клъстерен модел и активна международна реклама. Идеите бяха приети с интерес и последвани от конкретни запитвания и обсъждания - сигурен знак за бъдещ успех. Бях първият дипломат от ЕС, посетил региона, и местните хора останаха силно впечатлени от инициативността и професионалния подход", разказа Добрев.

"Аналогичен беше и случаят в друг регион - Томохон, Северно Сулавеси, известен със своя туризъм и хортикултура. Предложението ми за развитие на агротуризъм, базиран на добри европейски практики и фокусиран върху цветни паркове (екзотични култури), допълнен с крайни продукти и туристически услуги, бе посрещнато с голямо въодушевление", коментира още той.

Добрев изтъкна, че Индонезия учи на баланс - в отношенията, в комуникацията с различни култури и на вниманието към детайла, въпреки мащабите и разнообразието на местния пазар. Този ценен урок ми помага да бъда възприеман като надежден партньор от държавни и регионални институции, бизнес асоциации, корпорации и малки и средни предприятия, допълни търговският ни представител.

"СТИВ е приятел на индонезийския народ и бизнес. Това трябва да се усеща ежедневно - в града и в отдалечените региони, в офиса, във фабриката или на открито. СТИВ е лицето на България - носител на нейните предимства, красоти и възможности в Индонезия", заключи търговският ни представител в Джакарта.