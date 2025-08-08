Български ученици бяха отличени на Международната олимпиада по икономика

Четирима български ученици получиха отличия в Международната олимпиада по икономика (IEO), съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката (МОН).

Състезанието се е състоя онлайн и включваше участие в индивидуални кръгове с тестове по икономика и финансова грамотност, както и отборен кръг, в който се разработва бизнес казус.

Сребърен медал спечели Никола Дебърски от 10 клас в Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов" във Враца. С бронзови медали се окичиха Сара Илиева от 11 клас в Първа частна математическа гимназия и Веселин Маринов от 12 клас в 164-та гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ в София. Отличие за "Достойно представяне" получи Велислав Джелепов от 11 клас в Математическа гимназия (МГ) „Академик Кирил Попов“ в Пловдив.

Отборът на България зае 5-о място по представяне на бизнес казус и 16-о място в цялостното класиране на отборите. Участниците бяха поканени за подбор въз основа на тяхното представяне по време на състезанието по "Финансова грамотност". На база резултатите им от изпита бяха избрани четирима, които да представят България, допълниха от МОН.

Ръководители и подготвили отбора за състезанието са Йордан Цанев, студент първи курс в Калифорнийски университет в Лос Анджелис (UCLA), и Наталия Борисова, студентка втори курс в университета "Бокони" в Италия. Резултатите от участието в тази олимпиада са допълнително условие за прием в български и американски университети, посочиха от министерството.





/ИПД