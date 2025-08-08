Врачанското село Згориград минава на воден режим

Врачанското село Згориград от утре минава на воден режим, казаха за БТА от „Водоснабдяване и канализация“ Враца. Селото се захранва от собствен водоизточник, чиито дебит е намалял заради засушаването, и това е причината до по-високите части на населеното място да не достига вода, обясниха от дружеството. Предложението за ограничителната мярка е направено до кмета на селото, който трябва да издаде заповед.

Режимът ще е облекчен и водата ще се спира между 12:00 часа и 16:00 часа. На този етап не може да се каже колко дълго ще продължи ограничението, но от „ВиК“ Враца апелират да се спре поливането и пълненето на басейни с питейна вода.

В областта има още едно село, което е на воден режим. В с. Веслец, което също е близо до Враца, режимът е почасов, но е разделен и по улици. Когато има повече вода режимът отпада, казаха още от водоснабдителното дружество.