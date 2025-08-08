„Гунди – Легенда за любовта“ и „Опасни шматки“ могат да бъдат гледани на лятно кино в Елхово

За втори път това лято жителите и гостите на Елхово ще могат да се насладят на любими български филми под открито небе. На 12 и 13 август на градския стадион ще могат да бъдат гледани съответно „Опасни шматки“ и „Гунди – Легенда за любовта“, съобщиха от общинския пресцентър. Входът за прожекциите е свободен.

В комедията „Опасни шматки“ действието се развива в столичния квартал „Люлин“. Група приятели, лишени от всякакъв престъпен опит, решават да осъществят „големия удар“ – не с оръжие, а с измама, театър и фалшиви самоличности. Опитите им да се внедрят в търговски център с цел да разберат как се съхраняват оборотите и какво се крие зад кодовете и сейфовете водят до поредица от комични, почти абсурдни ситуации.

На 13 август прожекцията ще предложи по-различен тон – въздействащ филм, посветен на живота и любовта на Георги Аспарухов – „Гунди – Легенда за любовта“. Лентата проследява не само постиженията му на терена, но и човешката му страна – мъж, отдаден на футбола, но още повече на семейството и на любовта си към Лита Маркова, посочват организаторите.

Прожекции на открито в Елхово имаше и през юни. Тогава на градския стадион инициативата „Кино под звездите“ гостува с два български филма – „Летовници“ и „Киберпрестъпност“. А в Ямбол, всеки петък и събота от 15 август до 6 септември, на лятното кино в градския парк безплатно ще могат да бъдат гледани български филмови класики и нови продукции.