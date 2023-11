„Фантомът на операта” идва от Бродуей в София. Оригиналната постановка на Андрю Лойд Уебър гостува с шест представления от 11 до 14 април в зала 1 на НДК, съобщават организаторите от „БГ саунд стейдж“.

Представлението идва в София по споразумение с Really Useful Group. Това е оригиналната лондонска и нюйоркска продукция на Камерън Макинтош. Really Useful Group е компания на Андрю Лойд Уебър, която продуцира и популяризира неговата музика по цял свят, включително едни от най-успешните и най-дълго играни мюзикъли като „Фантомът на операта”, „Котките”, „Исус Христос суперзвезда“, „Евита”, Sunset Boulevard.

РЕКОРДИ

„Фантомът на операта”, призната една от най-красивите и зрелищни продукции в историята е гледана от над 160 милиона души в 41 страни и 186 града. Това е най-дълго играният спектакъл на Бродуей, който през 2018 г. отбеляза 30 години на сцената с над 13 000 изиграни представления.

Спечелил е повече от 70 престижни театрални награди, включително седем награди „Тони” и четири награди „Оливър”, включително за най-добър мюзикъл.

СЮЖЕТЪТ

„Фантомът на операта”, базиран на класическия роман на Гастон Льору, се разиграва в Париж през 30-те години на миналия век и разказва историята на музикален гений, известен като Фантома, който обикаля потайностите на Парижката опера. Хипнотизиран от таланта и красотата на млада актриса – Кристин, Фантомът я примамва за свое протеже и силно се влюбва в нея.

Без да знае за любовта на Кристин към Раул, манията на Фантома предизвиква драматичен обрат на събитията, в който се сблъскват ревност, лудост и страсти.

ЕКИПЪТ

Със 100-членния си състав от актьори, музиканти и симфоничен оркестър, спиращи дъха пейзажи, смайващи сценични ефекти и повече от 230 костюма, „Фантомът на операта” представя на публиката едни от най-известните и вълнуващи мелодии на Андрю Лойд Уебър като The Phantom of the Opera, Think of Me и Music of the Night, .

Оригиналният запис на лондонския актьорски състав става първият в британската музикална история, изкачил се до №1 в класациите, като с продадените над 40 млн. копия по целия свят се превръща в най-продавания запис на мюзикъл за всички времена, разказват от „БГ саунд стейдж“.

/ДД