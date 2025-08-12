Подробно търсене

Бойчо Попов
"Форд" ще пусне по-евтини електромобили от 2027 г. в отговор на китайската конкуренция
Главният изпълнителен директор на "Форд" Джим Фарли говори в завода за асемблиране в Луисвил, в понеделник, 11 август 2025 г., в Луисвил, щата Кайро. Снимка: AP Photo/Darron Cummings
Детройт,  
12.08.2025 12:09
 (БТА)

Американският автомобилен производител "Форд" (Ford Motor Co.) планира  да предложи от 2027 г. нова гама по-достъпни електромобили, за да отговори на нарастващата конкуренция от китайски производители, съобщиха германски икономически издания. Главният изпълнителен директор на компанията Джим Фарли признава, че стратегията крие значителен риск. "Не мога да кажа със 100 процента сигурност, че всичко ще се получи. Това е залог. Има риск", заяви той по време на събитие за новата стратегия за електромобилност на американския автомобилостроител, цитиран от "ВиртшафтсВохе".

Новата моделна линия ще включва средноразмерен пикап с начална цена от 30 000 долара, който ще се произвежда в завода на компанията в Луисвил, щата Кентъки. "Форд" инвестира близо 2 млрд. долара в предприятието, като осигурява поне 2200 работни места.

Причина за промяната в стратегията е ценовият натиск от китайски компании като БиУайДи (BYD), които произвеждат електромобили значително по-евтино. Докато средната цена на електромобил в САЩ през юни е била около 47 000 долара, много китайски модели се продават за 10 000–25 000 долара.

"Форд" разработва по-достъпните електромобили със специален екип в Калифорния, включващ специалисти от конкуренти като "Тесла" (Tesla) и "Ривиан" (Rivian). За намаляване на разходите компанията залага на литиево-железо-фосфатни (LFP) батерии, произведени с технология на китайския производител Си Ей Ти Ел (Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. - CATL), най-големия световен производител на батерии за електромобили.

Компанията вече се оттегли от по-амбициозни планове в сегмента заради високи загуби. За подразделението за електромобили и софтуер "Форд" прогнозира загуба до 5,5 млрд. долара през тази година. През първата половина на годината продажбите на трите електрически модела, предлагани в САЩ, са намалели с 12 на сто, докато интересът към хибридните автомобили е нараснал с 27 на сто.

/БП/

