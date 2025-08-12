Тотнъм се включи в битката за подписа на Еберечи Езе

Носителят на трофея в Лига Европа Тотнъм ще направи опит да привлече полузащитника на Кристъл Палас Еберечи Езе, съобщи журналистът Фабрицио Романо.

Английският национал е трансферна цел и на вечния съперник на "шпорите" - Арсенал, но за момента "артилеристите" не са осъществили пробив в опитите си да го закупят.

Според Романо Езе е дал съгласие да играе за Тотнъм и очаква решение между ръководствата на двата клуба. Паралелно с това Тотнъм работи и по трансфера на Савиньо от Манчестър Сити, който също като Езе е опция за подсилване по фланговете.

Лондончани се принудиха да търсят усилване с атакуващи футболисти, след като стана ясно, че техният основен плеймейкър Джеймс Мадисън е с тежка контузия в коляното и вероятно ще пропусне целия предстоящ сезон, а капитанът Хюн-мин Сон осъществи трансфер в отбора на ФК Лос Анджелис.

През миналия сезон 27-годишният Еберечи Езе вкара 14 гола за Кристъл Палас във всички турнири, като се разписа и във финала за Купата на Англия, който донесе първия трофей в над стогодишната история на клуба от Южен Лондон.

Кристъл Палас привлече Езе през 2020 година от Куинс Парк Рейнджърс за сумата от 19,5 милиона лири. Неговият договор с клуба е до лятото на 2027 година.