Автомобил, движещ се с 203 км/ч, е засечен на автомагистрала „Струма“ в района на Перник

Автомобил, движещ се с висока скорост, е засечен на автомагистрала "Струма" в района на Перник, съобщиха от полицията. Превозното средство със старозагорска регистрация е управлявано с рекордните 203 км/ч при разрешение от 120 километра. Нарушението е констатирано по време на акция "Скорост".

В хода на проверките са установени още трима водачи зад волана след употреба на алкохол, един след употреба на наркотици, както и трима неправоспособни шофьори. Проверени са 612 моторни превозни средства. Съставени са 40 акта за установяване на административни нарушения, 168 фиша и 1818 електронни фиша. Издадени са и три заповеди за прилагане на принудителни административни мерки.

През юни т.г. служители на областните дирекции на полицията в Перник и Кюстендил проведоха акция по метода "широкообхватен контрол" на магистрала "Струма".