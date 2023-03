Семейството на Уитни Хюстън иска да насочи вниманието към госпъл корените й

Семейството на Уитни Хюстън издаде неин посмъртен албум и документален филм под същото име "I Go to the Rock: The Gospel Music of Whitney Houston", съобщи Асошиейтед прес.

Изключителното вокално майсторство на Уитни Хюстън се дължи на госпълите и семейството й иска да напомни за това.

"Госпълът беше в сърцето й", каза братът на певицата Гари Хюстън. "Събуждахме се и заспивахме с госпел. Тя пееше точно това, което чуваше от майка ми и нейните братя и сестри. Никаква светска музика. Всичко беше госпъл".

Съпругата му Пат Хюстън, която управлява наследството на Уитни Хюстън, каза, че се вълнува от възможността хората да чуят посланието на шесткратната носителка на "Грами" за надежда и вяра, и да усетят влиянието, което е имала госпъл музиката върху живота и кариерата й чрез албума и филма, разпространени миналия петък.

В албума "I Go to the Rock: The Gospel Music of Whitney Houston" са включени 14 песни. Сред тях има няколко мелодии от известни филми, сред които "Jesus Loves Me" от "Бодигард", "His Eye Is on the Sparrow" от "Искрица", "I Go to the Rock" и "Joy to the World" от "Жената на проповедника". Саундтракът към последния филм е най-продаван госпъл албум на всички времена. Включени са и шест неиздавани песни - три, от които ("He Can Use Me", "I Found a Wonderful Way" и "Testimony") са записани, когато Уитни Хюстън е на 17 години.

Тя започва да пее в баптистка църква в Нюарк като дете. Хюстън е открита мъртва в хотел в Бевърли хилс през 2012 г. след комбиниране на антидепресанти с алкохол.