Млади музиканти от Търговище ще свират на благотворителен концерт за закупуване на дифибрилатор

Кореспондент на БТА в Търговище Екатерина Христова
Търговище ,  
03.11.2025 11:51
 (БТА)

Млади музиканти от Търговище организират благотворителен концерт, като целта е да бъде закупен автоматичен дефибрилатор. Те ще се изявят днес от 19:00 часа в концертната зала на читалището в областния град.

Четири ученически рок групи се обединяват зад каузата да бъдат полезни за обществеността чрез творчеството си. Идеята им среща подкрепа и съдействие от екипите на Българския младежки червен кръст (БМЧК) и на Младежкия център в Търговище. Заедно подготвят концерта, който посвещават и на Деня на народните будители.

Талантливите млади хора обещават много настроение и хубава рок музика и се надяват залата на читалището да се изпълни с положителна енергия и усмивки.

Такса за вход не е предвидена, но ще има дарителска кутия, чрез която всеки ще може да допринесе за осъществяване на идеята за закупуване на автоматичен дефибрилатор. Планирано е апаратът да бъде високотехнологичен и с напълно автоматизирани гласови инструкции. С него могат да се спасят човешки животи, категорични са от БМЧК - Търговище.

Всеобщото намерение е устройството да бъде общодостъпен за гражданите на Търговище, допълват от доброволческата организация.

