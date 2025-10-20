Подробно търсене

Възобновяване на възможността за кандидатстване за безвъзмездна помощ по Ваучери 1, 2 и 3 от Фонда за малките и средни предприятия

Екатерина Тотева
София,  
20.10.2025 17:04
Патентно ведомство на Република България, съвместно с Фонда за малките и средни предприятия (МСП) на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), съобщи, че се възобновява възможността за кандидатстване за безвъзмездна помощ по ВАУЧЕР 1 (IP SCAN и IP SCAN ENFORCEMENT), ВАУЧЕР 2 (МАРКА И ДИЗАЙН) и  ВАУЧЕР 3 (ПАТЕНТИ), считано от днес - 20 октомври 2025 г. 

Повече информация за Фонда за МСП и Ваучерите за безвъзмездна помощ може да бъде намерена тук.

Съобщението е направено в рамките на партньорската инициатива между БТА и Патентното ведомство на България, която предвижда в съвместната рубрика "Създадено в България" всяка седмица да бъдат представяни както вписаните в "Златната книга на Патентното ведомство" българи, така и дейността на Патентното ведомство. 

