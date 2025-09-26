Винарска изба "Златен Рожен", която е на пазара от 15 години, ще има машина за шумящи вина за следващата реколта

Винарска изба "Златен Рожен" е с традиции на пазара вече 15 години, каза за БТА Мария Стойкова, мениджър продажби. Тя разказа, че Мелнишкият регион е известен със своите вековни традиции в производството на вино. Историята на винарската изба започва през 2009 г. със закупуването на няколко малки лозови масива. Собствениците се влюбват във вкуса на местното вино и в красотата на Долината на Струма. Откриват малък бутиков хотел в село Рожен, купуват още лозя и започват изграждането на модерна винарска изба. Името "Златен Рожен" включва малък семеен хотел в село Рожен, винарската изба в село Капатово и единствения в България музей за ретро автомобили.

През 2014 г. са бутилирани първите вина в собствената база в село Капатово, а през 2018 г. е открита и зала за дегустации на вина, която посреща целогодишно любители на виното.

Ние сме сравнително отдавна на пазара. През последните години се наблюдава бум на нови проекти за винарни и изби. Когато открихме избата през 2018 година, бяхме едва втората изба в района на Долината на Струма, която предлагаше дегустации на място, поясни мениджърът. По думите й гроздоберът тази година е по-хубав в сравнение с предишния и като качество, и като количество на гроздето са сравнително доволни.

"Златен Рожен" е една от първите изби в района, която започна да отглежда чужди сортове, които се развиват много добре. Винарната има богат сортов асортимент. Нашето мото е, че търсим баланса между иновацията и традицията във винопроизводството. Държим на местните сортове, които са характерни за района, като Широка мелнишка лоза и нейните производни, Сандански мискет, Мелник 55, Мелнишки рубин, но и отглеждаме много нови сортове, чуждестранни, които се развиват много добре в нашия район. Реално това е шансът да покажем и богатството на тероара в този край", каза още Мария Стойкова и допълни, че произведените вина са конкурентни на международно известни и признати.

Винарната произвежда специфични вина, като розе от Широка мелнишка лоза и бяло вино от Сандански мискет. Това са местни сортове вина, които са емблематични за "Златен Рожен". Винарната има вина и блендове, които са изцяло от чужди сортове. Такива са Каберне фран, което печели много награди.

Според мениджъра на "Златен Рожен" потребителите държат на качеството. За утвърждаването и бъдещото развитие на избите важен момент е развитието на винения туризъм. Това е един много добър инструмент за запознаване на хората с вината, което вече определя търсенето на конкретен продукт. Развитието на винения туризъм, за който ние дадохме много и продължаваме да даваме, всъщност обуславя и търсенето на български вина, защото нещата вървят ръка за ръка, допълни Стойкова.

Тя добави, че винопроизводителите се стараят да няма драстични скокове в цените на вината. Според нея през последните няколко години е безкрайно необходимо да има леко поскъпване, заради масовото увеличение на всички цени. Българското вино оставаше недооценено и на не достатъчно добра цена. В световен мащаб бутиковите вина са скъпи. През последните години в световен мащаб, България печели много награди. Нашата изба също има отличия от световни винени изложения, което е обратната връзка, че нещата се получават, каза още мениджърът.

Тя смята, че малките поскъпвания на вината са много оправдани, леко закъснели и даже недостатъчно спрямо труда, който стои зад направата на едно хубаво българско вино, особено в бутиков тип изби.

Стойкова разказа, че във винарската изба се въвеждат иновации. За следващата реколта ще има машина за шумящи вина. В опит да сме в крак с модата, от следващата реколта ще предложим и такива вина. Имаме фотоволтаици върху цялата площ на сградите, за да сме енергоефективни и екологични, каза още Мария Стойкова.

БТА ще представи в поредицата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" десетки винарски изби в България преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).