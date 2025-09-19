Около 200 участници се включиха в празничното дефиле, с което започна 32-рото издание на Българския фестивал на сливата в Троян. Основна роля при организацията на дефилето имат Община Троян и троянското читалище „Наука – 1870 г.“, а подготовката продължава седмици наред. Тази година шеговитото мото на дефилето е „Да сварим заедно общинската ракия“.

По традиция шествието, предвождано от актьор, носещ статуетката символ на празника, и Представителният общински младежки духов оркестър с мажоретки на Троян, започна от Малкия пазар в града и премина по протежение на главната търговска улица. За първи път в него се включиха и виртуалните герои на мобилното туристическо приложение GoTroyan - Сливко Троянски и Еленко Осъмски. Нов елемент в шествието е и огромна слива, пълна с ракия и теглена в специална каручка. За дефилиращите имаше предварително подготвени шеговити изненади, организирани от местните читалища, дегустации на сливови специалитети и драматизация, в която Орешак и Троян спориха за произхода на сливовия празник.

Сред участниците в дефилето бяха кметът на Троян Донка Михайлова, председателят на Общинския съвет в града инж. Петко Пенков и общински съветници, народните представители от 11 МИР – Ловеч Иван Иванов и Красимир Красимиров, извънредният и пълномощен посланик на Чешката република в България Мирослав Томан, игуменът на Троянския манастир Драговитийски епископ Василий, читалищни самодейци, представители на различни институции и граждани.

На централния площад „Възраждане“ участниците в шествието бяха посрещнати с хляб, сол и традиционната за празника троянска сливова ракия, след което кметът Донка Михайлова официално откри фестивала. „В Троян казваме, че хубавата узряла слива не пада по-далеч от корена си, затова ние, троянци, сме тук – при корена, твърдо стъпили на земята, влюбени в традицията, която бележи живота ни“, заяви кметът.

Готвихме този фестивал с много любов, защото искаме всички ние – и троянци, и нашите гости, да усетят чрез него силата на традицията ни, аромата на планината, да видят красотата на троянската шарка върху грънците, изваяни от ръцете на нашите майстори. И най-вече да усетят духа на хората – предприемчив, добронамерен, хора, които мечтаят за по-добро бъдеще на своята община, каза още Михайлова.

На финала на официалното откриване самодейците от Народно читалище „Изгрев - 1926 г.“ в село Бели Осъм изпълниха химна на фестивала. Програмата на Българския фестивал на сливата тази вечер продължава с концерт на Николина Чакърдъкова и Неврокопския танцов ансамбъл. Българският фестивал на сливата се провежда от 19 до 22 септември в Троян и в Националното изложение на занаятите в Орешак, като в програмата са предвидени многобройни концерти, творчески ателиета, кулинарни демонстрации, „Улица на занаятите“ и др. активности.