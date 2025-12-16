Европейските борси отстъпиха във вторник, следвайки Уолстрийт и смесените данни за пазара на труда в САЩ

Европейските фондови борси затвориха търговията днес с леки понижения, след като последваха негативната посока на пазарите в САЩ на фона на смесени данни за американския пазар на труда и нарастваща предпазливост сред инвеститорите, предава ДПА.

Водещият индекс на еврозоната EuroStoxx 50 се понижи с 0,60 на сто до 5717,83 пункта, като приключи сесията малко над най-ниските си дневни нива. В Лондон индексът FTSE 100 отстъпи с 0,68 на сто до 9684,79 пункта. Швейцарският индекс SMI се отклони от общата тенденция и се повиши с 0,15 на сто до 13 056,74 пункта, продължавайки доброто си представяне от предходния ден.

След възстановяването в началото на седмицата германският фондов пазар също отстъпи. Основният индекс DAX загуби 0,6 на сто и затвори на равнище от 24 076,87 пункта, а индексът на средните компании MDAX се понижи с малко над половин процент до 30 047,03 пункта. Слабите данни за икономическите нагласи в Германия оказаха допълнителен натиск върху пазарите.

Американските борси отвориха следобед с минимални изменения след публикуването на смесени данни за заетостта в САЩ, но впоследствие поеха надолу. „Въздухът се разрежда, а нервността нараства. Пазарите се нуждаят от все по-убедителни аргументи, за да продължат рекордното си рали“, коментира капиталовият стратег Юрген Молнар от „РобоМаркетс“ (Robomarkets).

Публикуваните със закъснение данни за пазара на труда в САЩ за октомври и ноември очертаха противоречива картина. Според икономиста Дирк Хленч от „Ландесбанк Баден-Вюртемберг“ (Landesbank Baden-Württemberg) пазарът на труда в САЩ отслабва, но без рязък срив, като заетостта продължава да нараства, макар и при по-висока безработица. Това засилва очакванията Управлението за федералния резерв на САЩ да продължи курса си към понижаване на лихвените проценти през следващата година.

„В крайна сметка се потвърждава оценката, че пазарът на труда в САЩ продължава да се охлажда постепенно“, коментира и икономистът Кристоф Балц от „Комерцбанк“ (Commerzbank). По думите му особено заради по-високата безработица УФР „ще се почувства оправдан да даде приоритет на пазара на труда в момента, още повече че по-слабият ръст на заплатите не сочи инфлационен натиск от тази страна“.

В Германия инвеститорите продължиха да реализират печалби при акциите, които са се представяли силно през 2025 г., докато интересът частично се насочи и към по-изоставащи позиции. Технологичният сектор остана под натиск на фона на забавянето на инвестициите в изкуствен интелект.

Акциите на компаниите от отбранителната индустрия отбелязаха нови спадове на фона на сигналите за напредък в дипломатическите разговори около войната в Украйна. Книжата на Те Ка Ем Ес (TKMS), „Райнметал“ (Rheinmetall), „Ренк“ (Renk) и „Хензолт“ (Hensoldt) поевтиняха с до около 4,5 на сто.

Сред отделните компании акциите на туристическата група „Туи“ (TUI) продължиха възхода си с ръст от 1,3 на сто. Книжата на стоманения търговец „Кльокнер унд Ко“ (Klöckner & Co) поскъпнаха с близо 3 на сто на фона на спекулации за евентуално поглъщане. Акциите на „Ес Ем А Солар“ (SMA Solar) поевтиняха с почти 6 на сто след нова вълна от реализиране на печалби.

В центъра на вниманието на инвеститорите остават и преговорите за прекратяване на войната в Украйна. След двудневните консултации, проведени в канцлерството в Берлин, от украинска и американска страна бяха направени по-оптимистични изявления, докато Москва сигнализира, че позицията ѝ остава непроменена.

Виенският индекс ATX приключи с лек ръст от 0,04 на сто до 5173,28 пункта, продължавайки рекордното си рали, макар и с по-умерен темп. Водещият австрийски бенчмарк отново получи подкрепа от акциите с най-голяма тежест. Книжата на „Ерсте груп“ (Erste Group) поскъпнаха с 1,5 на сто на фона на положителна секторна среда в Европа. Цената на акциите на „Андриц“ (Andritz) се повиши с 2,1 на сто, а книжата на „Винербергер“ (Wienerberger) бяха сред най-търсените и поскъпнаха с 3,7 на сто. В същото време акциите на „Фербунд“ (Verbund), БАВАГ (BAWAG) и О Ем Ви (OMV) поевтиняха с до 2,3 на сто.

В останалата част от търговията фокусът беше върху анализаторските оценки. Акциите на „Райфайзен банк интернешънъл“ (Raiffeisen Bank International – RBI) поскъпнаха с 0,4 на сто след рейтинг „над средното представяне“ (Outperform) от „Одо Бе Ха Еф“ (Oddo BHF). В същото време книжата на Ес Бе О (SBO) поевтиняха с 2,5 на сто до 27,20 евро на фона на по-слабата секторна среда, след като анализаторите на „Винер приватбанк“ (Wiener Privatbank) понижиха справедливата стойност на акциите от 43,8 на 40,5 евро. Оценката „купувай“ за акциите на доставчика на оборудване за нефтени находища обаче беше потвърдена от анализатора Николас Кнайп.

В Цюрих швейцарският индекс SMI нарасна с около 0,2 на сто до 13 057 пункта. От включените в индекса 20 компонента 11 приключиха търговията с повишение, а 9 – със спад. Бяха продадени 23,83 милиона акции при 17,74 милиона в предходния ден.

Акциите на Ю Би Ес (UBS) оглавиха ръста в SMI с поскъпване от 3,8 на сто, след като „Банк ъв Америка“ (Bank of America – BoA) повиши рейтинга им до „купувай“. Според анализаторите на банката предстоящото преразглеждане на капиталовите изисквания за швейцарските банки вероятно ще бъде по-малко строго от първоначалните очаквания. Те посочват, че планираните по-строги правила в Швейцария влизат в противоречие с действията на САЩ и Великобритания, които вече облекчиха регулациите си. Анализаторите очакват още Ю Би Ес да увеличи печалбата си в по-голяма степен от конкурентите си в глобален мащаб.

Акциите на „Холсим“ (Holcim) поскъпнаха с 1,6 на сто, след като производителят на строителни материали обяви, че придобива мажоритарен дял в перуанския производител на цимент „Сементос Пакасмайо“ (Cementos Pacasmayo).

Книжата на презастрахователя „Суис Ре“ (Swiss Re) приключиха сесията без промяна. Компанията съобщи, че застрахованите щети от природни бедствия през тази година за шести пореден път ще надхвърлят 100 милиарда долара.

Сред второстепенните компании акциите на „Сонова“ (Sonova) поскъпнаха с 0,5 на сто, след като производителят на слухови апарати обяви придобиването на приложението за управление на тинитус „Сайлънтклауд“ (Silentcloud). „Галеникa“ (Galenica) отчете ръст от 0,4 на сто, разширявайки дигиталното си присъствие чрез придобиване на мажоритарен дял в „Пуравита“ (Puravita).

Вниманието на пазарите остава насочено към предстоящите решения за лихвените проценти на Европейската централна банка и „Банк ъв Ингланд“, както и към данните за инфлацията в САЩ, които се очаква да бъдат публикувани в четвъртък.