Себестойността на хляба, както и на всяка друга стока и услуга, ще расте, каза председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите

Себестойността на хляба, както и на всяка друга стока и услуга, ще расте. Това каза председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева по време на 19-я национален форум от кампанията „Да! На българската храна“.

По думите ѝ хлябът ще продължи да бъде най-достъпната и здравословна храна на българската трапеза. Кукушева посочи, че в страната се произвеждат 180 вида хляб, а богатството на тази палитра показва, че потребителите имат конкретни изисквания като качество и вкус.

Ще продължим да спазваме основния пазарен принцип, а той е конкуренция, заяви Мариана Кукушева. Тя изрази вяра, че тази конкуренция все повече ще бъде на база качество, а не на база ниска цена.

Тя цитира папа Франциск, който завършва своите мемоари с фразата: „Бъдещето е надежда“.