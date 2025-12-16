Себестойността на хляба, както и на всяка друга стока и услуга, ще расте, каза председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите

Подробно търсене

Ивона Величкова
БТА, София (16 декември 2025) Деветнадесетият национален форум от кампанията "Да! На българската храна" се провежда в хотел "Маринела". На снимката (от ляво надясно): заместник-министърът на икономиката и индустрията в оставка Дончо Барбалов, министърът на земеделието и храните в оставка Георги Тахов, главният редактор на „Стандарт“ Славка Бозукова, председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева, председателят на Националния съюз на говедовъдите в България Димитър Зоров, изпълнителният директор на “Black sea gold” Йордан Чорбаджийски. Снимка: Ивона Величкова/БТА (ПК)
София,  
16.12.2025 14:10
 (БТА)

Себестойността на хляба, както и на всяка друга стока и услуга, ще расте. Това каза председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева по време на 19-я национален форум от кампанията „Да! На българската храна“.

По думите ѝ хлябът ще продължи да бъде най-достъпната и здравословна храна на българската трапеза. Кукушева посочи, че в страната се произвеждат 180 вида хляб, а богатството на тази палитра показва, че потребителите имат конкретни изисквания като качество и вкус.

Ще продължим да спазваме основния пазарен принцип, а той е конкуренция, заяви Мариана Кукушева. Тя изрази вяра, че тази конкуренция все повече ще бъде на база качество, а не на база ниска цена. 

Тя цитира папа Франциск, който завършва своите мемоари с фразата: „Бъдещето е надежда“.

