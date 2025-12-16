За 11 месеца отворихме 21 интервенции в ДФ „Земеделие“, докато в последните три години не е била отваряна нито една, заяви министър Тахов на форум

Министърът на земеделието и храните в оставка Георги Тахов отчете като безспорен успех на екипа му това, че за 11 месеца са успели да отворят 21 интервенции в Държавен фонд „Земеделие“, докато в последните три години не е била отваряна нито една. Той взе участие в 19-я национален форум от кампанията „Да! На българската храна“, организиран от медия „Стандарт“ в партньорство с Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката и индустрията, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Комисията за защита на потребителите (КЗП), Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите, Асоциацията на месопреработвателите в България, Асоциация на млекопреработвателите в България, Националната лозаро-винарска камара.

Министър Тахов определи диалога като най-голяма сила на екипа на ведомството. Смятаме, че с правилни политики, с модернизация, с финансов ред, с активен диалог можем да гарантираме развитие, от което да спечелят всички потребители и производители, а и държавата, заяви Георги Тахов.

По думите му присъединяването на България към еврозоната е процес, който носи стабилност, но за него трябва внимателна подготовка, трябват ясни приоритети и отговорни решения. Той увери, че в Министерството на земеделието и храните работят активно, за да гарантират целенасочено финансиране за модернизация и за дигитализация на стопанствата, да има по-справедливи и по-достъпни директни плащания, по-висока ефективност на публични инвестиции, както и да бъде намалена административната тежест за всички земеделски производители и преработватели.

По отношение на проекта „Магазин за хората“, чието официално начало беше дадено вчера, министър Тахов заяви, че това е важен инструмент, който цели да гарантира на всички български граждани по-качествена и чиста храна на справедлива цена и по този начин да осигури на българските производители прозрачни и къси вериги за доставка. За нас това не са просто артикули, а гаранция за сигурност и спокойствие, което ще се опитаме да създадем на стотици семейства, посочи Георги Тахов.

Министър Тахов подчерта, че през 2025 г. всички сме се убедили колко решаващо за сектора е устойчивото управление на водните ресурси. Той припомни, че са увеличили капитала на „Напоителни системи“ с 26 млн. лева, което е важна стъпка към ефективно управление на целия воден ресурс.

Изпълнителният директор на „Напоителни системи“ Снежина Динева каза, че изпращат изключително успешна година. Тя посочи, че са завършили рехабилитациите на първите 25 проекта на дружеството по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), като това се е случило за първи път от построяването на съоръженията. Рехабилитирани и възстановени са над 89 километра главни напоителни канали, закрита тръбна мрежа, дюкери, помпени станции, изравнители от съществено значение за напояването в регионите, където има най-много желаещи.

Динева допълни, че дружеството е подало нови 35 проектни предложения, като днес очакват да бъдат сключени последните административни договори с Държавен фонд „Земеделие“. Те отново ще бъдат концентрирани в районите, където има най-голям интерес от земеделските производители. С това ще бъдат увеличени поливните площи с още 600 000 декара.

За сравнение, през поливен сезон 2025 г. дружеството е доставило вода за напояване на 350 000 декара, посочи Динева. За следващия поливен сезон до момента има заявени 390 000 декара, като очакванията са до началото на поливния сезон те да нараснат значително.

По думите на Снежина Динева с валежите и климатичните условия през последните месеци има с над 35 процента увеличение на водните нива в съществените за напояване язовири на територията на България. Това ще ни даде възможност да осигурим успешен поливен сезон през следващата година, заяви тя.