Сливенската митрополия всяка година ще връчва премия на многодетни семейства

Сливенската митрополия ще връчва ежегодна премия на многодетни семейства. Това каза Сливенският митрополит Арсений след празничната литургия по повод Димитровден.

В празничния ден на свети великомъченик Димитър Мироточиви – духовен покровител на град Сливен, владиката обяви решение на Сливенската митрополия всяка година да отличава многодетни семейства от епархията, които със своя труд, вяра и всеотдайност са пример за християнски живот.

„Светата Митрополия реши всяка година на деня на свети Димитър, празника на нашия град и епархия, да подкрепя и подпомага многодетни семейства – семейства, които заслужават нашата почит, уважение и пълна подкрепа в отглеждането и възпитанието на децата си, т.е. на нашето бъдеще,“ заяви митрополитът.

На празничното богослужение той връчи епархийски премии на четири български семейства от Сливен и региона.

„Тези семейства, въпреки трудностите на ежедневието, са жив пример за истинско християнско семейство – пример за всеотдайност, за себежертва и за вяра, с която посвещават живота си на Бога, обществото и децата си,“ каза архиереят.

Митрополит Арсений подчерта, че с тази инициатива Църквата изразява своята постоянна грижа към семейството и децата – като духовна опора на обществото и надежда за бъдещето на България. „Децата са нашият най-скъп дар, а семейството – неговият пазител. Затова нашата Църква ще продължи да бъде до семействата, да ги подкрепя и благославя техния труд и любов,“ каза владиката.

Именно върху духовните устои на християнското семейство като „малка църква“, в която се възпитава любов, послушание и добродетелност, акцентира митрополит Арсений в днешната си проповед. По думите му правилното християнско възпитание в семейството е основата за здраво общество.