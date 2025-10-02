Подробно търсене

Затворен е пътят Троян – Априлци заради катастрофирал тежкотоварен камион

Кореспондент на БТА в Троян Преслава Иванова
Затворен е пътят Троян – Априлци заради катастрофирал тежкотоварен камион
Затворен е пътят Троян – Априлци заради катастрофирал тежкотоварен камион
Затворен е пътят Троян – Априлци през с. Орешак заради катастрофирал тежкотоварен камион. Снимка: ОД на МВР в Ловеч
Троян,  
02.10.2025 14:05
 (БТА)

Затворен е пътят Троян – Априлци заради катастрофирал тежкотоварен камион, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Ловеч.

Камионът е катастрофирал около 12:50 часа в района на кв. "Ливадето" на с. Орешак. Няма информация за пострадали и нанесени щети.

На място са екипи на Районното полицейско управление в Троян. 

Пътните настилки на територията на цялата област са мокри, нека водачите шофират с повишено внимание и спазват скоростните режими, призоваха от полицията.

 

/БИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:25 на 02.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация