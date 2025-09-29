Oбща стратегия срещу горски пожари в района на Русе и Гюргево разработиха институции от двете страни на река Дунав

Обща стратегия за намеса и превантивни действия срещу горски пожари в района на Гюргево – Русе са разработили институции и организации от двете страни на река Дунав. За стратегията беше съобщено по време на днешната трансгранична среща в централата на Инспектората за извънредни ситуации „Влашка“ в Гюргево, каза за БТА изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева.

Тя отбеляза, че инициатива се организира от Регионалния офис за трансгранично сътрудничество в Кълъраш за границата Румъния – България, в качеството му на Съвместен секретариат по програмата Interreg VI-A Румъния – България. Събитието премина под мотото „Interreg за безопасност“ и е посветено на Деня на сътрудничество по Програмата, който се отбелязва ежегодно в контекста на всички програми за сътрудничество, финансирани от Европейския съюз. Представени бяха дейностите по проекта „Партньорства за преодоляване на бедствията за един безопасен регион“. Сред присъстващите имаше и представители и ръководители на Инспектората за извънредни ситуации „Влашка“ в Гюргево, на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Русе, на местните администрации, на Българския и Румънския Червен кръст, Русенския университет "Ангел Кънчев" и др., информира още Ганчева.

Тя добави, че целта на проекта е била да се увеличи капацитетът за реакция и превенция в случай на горски пожари или наводнения в зоната за трансгранично сътрудничество Гюргево – Русе, както и да се подобри сътрудничеството и комуникацията между правителствените и неправителствените организации в Румъния и България в областта на извънредните ситуации. Стойността на проекта е малко над 990 000 евро. Той е изпълнен в периода от май 2020 година до декември 2023 г. Водещ бенефициент в инициативата е Окръжният съвет в Гюргево, а партньори са Българският Червен кръст (БЧК), филиалът на Червения кръст в Гюргево и Русенският университет „Ангел Кънчев“.

В рамките на проекта в Русе представители на БЧК са обучили 16 души от двата региона, които да извършват последващи обучения за подготовката на населението за риск от наводнения, проведени са семинари и информационни дни за превенция на пожари и наводнения с представители на институции и ученици. 27 практически сесии с ученици и възрастни от местните общности са разяснили начините за подготовка за наводнения на населението в трансграничния регион, отчете Ганчева.

Тя отбеляза още, че са сключени и протоколи за сътрудничество с институциите, които имат правомощия в областта на интервенцията срещу горски пожари, разработен е и пълен двуезичен опис на районите, които могат да бъдат засегнати от горски пожари в зоната за трансгранично сътрудничество Гюргево – Русе. Общата стратегия за намеса и превантивни действия срещу горски пожари в района е отпечатана на румънски и български език и ще бъде на разположение на Комитета по извънредни ситуации на двете страни и на всички партньори. Като част от този проект Инспектората за извънредни ситуации в Гюргево е получил модерно оборудване за интервенция, включващо превозни средства за воден транспорт с помпи, камера с телескопично рамо за търсене и спасяване, респираторни защитни устройства с термично изображение, интегрирано в маската и др.