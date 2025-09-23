На 29 септември ще има график кога ще бъдат извършени спиранията, каза изпълнителният директор на „Топлофикация София“ за ремонта в „Дружба 2“

Подробно търсене

Борислава Бибиновска
В Столична община се провежда заседание на Комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране. Изслушване на ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД по повод публикуваното на страницата на дружеството съобщение, че във връзка със стартирането на поетапен текущ ремонт на топлопреносната мрежа в ж.к. „Дружба - 2“ - втора, трета, четвърта и пета част, се налага спиране на топлоподаването към абонатите в района до края на месец декември 2025 г. На снимката: изпълнителният директор на "Топлофикация София" Петър Петров. Снимка: Никола Узунов/БТА
София  
23.09.2025 15:16
 (БТА)

На 29 септември ще изпратим график със спиранията, каза пред журналисти изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров по повод предстоящия ремонт на топлопреносната мрежа в столичния квартал „Дружба 2“. По думите му графикът ще бъде съобразен изцяло с прогнозата за времето. Графикът е индикативен от гледна точка на това, че не знаем в момента, в който разкопаем, какво ще намерим отдолу, обяви Петров.

По-рано днес изпълнителният директор на дружеството беше изслушан в Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в Столичната община заради ремонта в „Дружба 2“.

Петров увери, че ще се направи всичко необходимо, за да бъдат гражданите без топлоподаване за възможно най-кратък период. Той коментира, че с ремонта ще се гарантира по-доброто качество на услугата. Ремонтът трябва да се извърши сега, няма друга опция, заяви той.

