Служители на общинска администрация-Петрич и ученици и възпитатели от 15 училища се включиха в инициативата "Да изчистим България заедно"

Служители на общинска администрация-Петрич и ученици и възпитатели от 15 училища в общината се включиха в националната кампания "Да изчистим България заедно". Това каза за БТА Тони Петрова, началник на отдел "Екология" в Общинска администрация-Петрич. Тя уточни, че в проявата, която започна в 09:00 часа, са се включили около 60 служители на администрацията, 12 училища от Петрич и три от селата Рупите, Кърналово и Кавракирово. Те са почистили районите около учебните заведения и участък около река "Луда Мара". Почистен е район край автомагистрала "Струма" в посока Кулата, а служителите на администрацията са почистили територия след гробищния парк в града.

В проявата са се включили и граждани, които са почистили междублокови пространства. В селата се почистват райони около кметствата, каза още Тони Петрова. Към 10:30 събраните отпадъци са над 11 тона, добави тя. От Общинска администрация-Петрич допълниха, че осигуряват чували и ръкавици на всички, които искат да се включат в инициативата. Те се раздават в кметството. Създадена е необходимата организация за извозване на отпадъците.

Кампанията "Да изчистим България заедно", която е част от Световния ден на почистването (World Cleanup Day), и тази година дава възможност на всеки участник сам да избере къде и как ще допринесе за по-чистата градска среда.