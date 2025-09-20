Подробно търсене

Служители на общинска администрация-Петрич и ученици и възпитатели от 15 училища се включиха в инициативата "Да изчистим България заедно"

Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова
Служители на общинска администрация-Петрич и ученици и възпитатели от 15 училища се включиха в инициативата "Да изчистим България заедно"
Служители на общинска администрация-Петрич и ученици и възпитатели от 15 училища се включиха в инициативата "Да изчистим България заедно"
БТА, Петрич (20 септември 2025) Повече от 60 служители на Общинска администрация-Петрич и 15 училища се включиха в инициативата на btv "Да изчистим България заедно"Снимка: Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова (БТ)
Петрич,  
20.09.2025 11:55
 (БТА)

Служители на общинска администрация-Петрич и ученици и възпитатели от 15 училища в общината се включиха в националната кампания "Да изчистим България заедно". Това каза за БТА Тони Петрова, началник на отдел "Екология" в Общинска администрация-Петрич. Тя уточни, че в проявата, която започна в 09:00 часа, са се включили около 60 служители на администрацията, 12 училища от Петрич и три от селата Рупите, Кърналово и Кавракирово. Те са почистили районите около учебните заведения и участък около река "Луда Мара". Почистен е район край автомагистрала "Струма" в посока Кулата, а служителите на администрацията са почистили територия след гробищния парк в града. 

В проявата са се включили и граждани, които са почистили междублокови пространства. В селата се почистват райони около кметствата, каза още Тони Петрова. Към 10:30 събраните отпадъци са над 11 тона, добави тя. От Общинска администрация-Петрич допълниха, че осигуряват чували и ръкавици на всички, които искат да се включат в инициативата. Те се раздават в кметството. Създадена е необходимата организация за извозване на отпадъците.

Кампанията "Да изчистим България заедно", която е част от Световния ден на почистването (World Cleanup Day), и тази година дава възможност на всеки участник сам да избере къде и как ще допринесе за по-чистата градска среда.

/ВД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:29 на 20.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация