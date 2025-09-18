Общинският съвет в Пловдив гласува осигуряването на средства за хранене в диетични трапезарии на нуждаещите се за 2026 г.

Общинският съвет в Пловдив гласува осигуряването на средства за хранене в диетични трапезарии на нуждаещите се на територията на община Пловдив за 2026 година.

Необходимите средства за 1860 души, които имат нужда от диетичните трапезарии за 2026 г., са в размер на 926 280 лв. за 249 работни дни. Режийните разноски за ден на човек са 2 лв., а разликата до себестойността на храната се доплаща от ползвателите на услугата. Преди самото гласуване на точката от дневния ред бе одобрено предложение на общинския съветник Илия Гатев сумата за храноден от 2 лв. да се увеличи на 2,50 лв. на човек.

Общинските съветници приеха с пълно единодушие да бъде отпусната награда в размер на 3000 лв. от бюджета на Община Пловдив на Габриела Трайкова, състезателка по художествена гимнастика за успешното ѝ представяне на Световното първенство по художествена гимнастика за девойки през юни т.г. в София.

С пълно съгласие бе гласувано и предложението за запазване на професионалната паралелка с професия „бижутер“ с ученици под минималния брой.