Общинският съвет в Пордим ще обсъди актуализация на програмата за управление на общинската собственост за настоящата година. Информация за предстоящото заседание на Общинския съвет е публикувана на сайта на общинската администрация.

В мотивите за приемане на предложението кметът Детелин Василев посочва, че е постъпило писмо от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция “Инфраструктура на електронното управление“ към Министерството на електронното управление за предоставяне на помещение в изпълнение на инвестиция “Широкомащабно разгръщане на на цифрова инфраструктура на територията на Република България“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Помещението ще се използва за разполагане на специализирано оборудване, част от Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност. Това налага актуализация на програмата за общинска собственост с цел включване на имот, който да бъде предоставен за нуждите на агенцията.

Като продължение на това предложение е и следващото, което ще гласуват съветниците – за безвъзмездно предоставяне на помещение за срок от десет години на Изпълнителната агенция „Инфраструктура на електронното управление“.

Част от дневния ред на заседанието е и приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2024 година.

Съветниците ще разгледат и предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване на общинска сграда „Културен дом“ в с. Згалево за нуждите на местното читалище „Съзнание 1897“.

Общо пет са предложенията за изграждане на съвременна материално-техническа база и осигуряване на медицинска апаратура и обзавеждане за амбулатории за извънболнична помощ и консултативни медико-социални звена в град Пордим и населени места в общината. Създаването на такива амбулатории е възможно с кандидатстване за финансиране на проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент 12 „Здравеопазване“, инвестиция „Развитие на амбулаторните грижи“.

Общо точките в дневния ред са 15, като последните две са питания и молби. Заседанието е насрочено за 14:00 ч. в залата на Общинския съвет в Пордим.