Изключително много вярвам в образованието като двигател на нашето общество, каза кметът Васил Терзиев при откриването на новата сграда на училището Uwekind international School в София

Прекрасна година, на добър час и да си обичате новия дом, пожела кметът на София Васил Терзиев на учениците по време на откриването на новата сграда на училището Uwekind international School в комплекса "Лозен Парк" в село Лозен. Към училището е построена и детска градина.

Кметът Васил Терзиев отправи послания към родители, учители и ученици по повод новата учебна година и новата сграда. За мен откриването на всяко едно ново училище, детска градина, разширението им, е празник, заяви кметът. Изключително много вярвам в образованието като двигател на нашето общество, подчерта той.

Кметът апелира родителите да подкрепят учителите и да им помагат, защото според него ролята на родителите също е безценна. Бъдете любознателни, наблягайте над учебниците, защото знанието е сила и няма какво друго да го замести, обърна се Васил Терзиев към учениците и ги призова да използват по-малко телефоните си, а повече да играят, четат и да създават приятелства.

На откриването присъстваха и кметът на район "Панчарево" Евгения Алексиева, началникът на Регионално управление на образованието (РУО) - София-град Елеонора Лилова, кметът на село Лозен Васил Станчев, бившият началник на РУО - София град Ваня Кастрева и бившият заместник-министър на образованието и науката Петър Николов.

След пожеланията, кметът преряза лентата за откриване на училището. На влизане в сградата дванадесетокласници раздадоха хартиени букети на най-малките ученици, като ги придружиха до входа.

Гостите разгледаха новата сграда, те видяха новите класни стаи, библиотечен център, кабинет по музика, природни науки и технологии, конферентна зала. В новата сграда има също зона за хранене, физкултурен салон, театрална работилница и салон за представления.