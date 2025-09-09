Пернишката полиция води разследване заради смрътта на домашно куче

Пернишката полиция води разследване заради смъртта на домашно куче в гр. Батановци, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник.

Вчера, петнайсет минути след 10:00 ч. е бил подаден сигнал от 48-годишна жена, че тя и съпругът ѝ са открили домашното им куче в двора в безпомощно състояние. Домашният любимец веднага е бил транспортиран до ветеринарна клиника, където е в последствие е починал, уточняват от полицията.

На животното му предстои аутопсия и са назначени за извършване съответните експертизи. Служителите на реда са предприели необходимите действия за установяване на причините за смъртта на четириногото.

Това не е първият случай на смърт на куче в Батановци. В края на миналата седмица, полицията в Перник съобщи, че води разследване заради смъртта на куче в града. Сигналът бе подаден от 61-годишна перничанка. И при този случай животното бе иззето за аутопсия и бяха предприети действия за установяване на причините, довели до смъртта му. По случая е образувано досъдебно производство, а действията по разследването продължават под ръководството на наблюдаващ прокурор.