Софийският градски съд постанови „задържане под стража“ за мъжа, обвиняем за повреда на железопътен състав, предназначен за масов превоз. Решението на съда подлежи на обжалване.

На 2 септември 2025 г. около 5:00 ч. трамвай по линия 22 с две мотриси дерайлира на столичното кръстовище на бул. „Михай Еминеску“ и ул. „Цар Иван Асен Втори“. В инцидента нямаше пострадали хора, нанесени бяха материални щети.

Предвиденото наказание по закона е от пет до 15 години лишаване от свобода.

В мотивите си съдът посочи, че до момента са събрани множество доказателства, от които може да се направи извод, че 22-годишният мъж е предизвикал потеглянето на мотрисата и след това се е укрил. Експертиза показва, че е бил със средна степен на алкохолно опиянение, открити са и следи от кокаин и марихуана, но е разбирал последствията от извършеното. На базата на тези данни, съдът прие, че има опасност обвиняемият да се укрие, ако бъде с по-лека мярка. Изводът, че има риск от извършване на престъпление, беше направен от факта, че престъплението е станало по време на изпитателния срок по присъда, която Даниел Терзиев е получил само преди няколко месеца, което го характеризира като човек с висока степен на обществена опасност.

В съдебната зала обвиняемият каза, че всичко е станало по невнимание и помоли за по-лека мярка за неотклонение.

Определението на съда не е окончателно и подлежи на жалба или протест пред Софийския апелативен съд (САС) и ако има такива, делото е насрочено за 11 септември.

Според показания на свидетел, който е бил заедно с обвиняемия Даниел Терзиев, двамата са искали да вземат цигарите на ватмана, който по това време е слязъл от трамвая, за да си купи кафе, каза пред журналисти прокурорът Ирена Ганчева. По думите ѝ ватманът твърди, че в кабината не е имало цигари. Терзиев се е пресегнал през страничния леко отворен прозорец на кабината, мотрисата е тръгнала и е изминала половин до един метър, след което той втори път се качва, каза още тя и добави, че според нея не може да се говори за случайно бутане на джойстика в кабината. В съдебна токсико-химична експертиза е посочено, че в рамките на 36 до 42 часа преди взимането на кръвта има данни за употреба на алкохол, марихуана и кокаин, добави Ганчева. Кръвната проба е взета на 3 септември в 17:00 ч., посочи още прокурор Ганчева.

Свидетелят е казал още, че по негово настояване около 5:00 ч. двамата са отишли, за да видят какво се е случило, а след това е помолил Даниел да се предаде в полицията, но той не го е направил. Даниел не дава обяснения, нищо не казва, не изразява съжаление, по-скоро се е примирил с това, което ще стане, добави Ганчева.

Защитникът на обвиняемият Дияна Деянова поиска по-лека мярка за неотклонение, която да бъде „домашен арест“. Деянова посочи, че Даниел Т. полага грижи за болната си баба и не са налице опасност да се укрие или да препятства действията на съда. Да се вземе предвид и фактът, че има доста деликатно семейно положение - майката е починала, а бащата живее в Германия. По думите ѝ деянието е не толкова с престъпни подбуди, колкото от недообмисленост.

Това е недообмислена постъпка с тежки последици и добре че няма жертви, каза Деянова пред журналисти след края на заседанието. По думите ѝ обвиняемият е изразил пред нея съжаление за постъпката си. Той се е опитал да спре трамвая, но поради липса на познания, не е успял, посочи още тя. На въпрос защо не се е предал в полицията Деянова предположи, че е заради това, че се е уплашил. Касае се за социална незрялост и неадаптираност, предвид тежкото семейно положение, добави тя. Ще обжалваме мярката, каза още Деянова.