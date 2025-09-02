Доброволно формирование „Пловдив 112“ се включи в гасенето на пожара в района на Дермендере

Доброволци от формирование „Пловдив 112“ се включиха в гасенето на пожара около въжения мост в местността Дермендере, който възникна вчера, съобщиха от пресцентъра на Община Пловдив. Благодарение на бързата реакция на противопожарните екипи и включването на формированието, огънят бе овладян и напълно изгасен.

Екипът от доброволци се е включил активно в довършителните дейности по гасенето, извършвайки обливане на тлеещи дървета и малки тревни участъци, които са се възпламенили. Извършителят на палежа вече е установен и задържан.

Предстои организиране на акция по разчистване на пътищата, водещи към засегнатата местност. В момента те са трудно проходими, което усложнява достъпа на тежка техника и пожарни автомобили.

Пловдивските доброволци продължават да дежурят на място, като следят обстановката и реагират при необходимост.

През вчерашния ден близо три часа пет пожарни екипа се бориха с пожар в района на въжения мост до Гребната база в Пловдив.