Независимо, че няма единодушие, се надявам да се гласува линия на бедност от 764 лв. за следващата година, каза министър Борислав Гуцанов

site.btaНезависимо, че няма единодушие, се надявам да се гласува линия на бедност от 764 лв. за следващата година, каза министър Борислав Гуцанов
Независимо, че няма единодушие, смятам и се надявам днес да гласуваме и да се приеме проектът на постановление за определяне на линията на бедност на 764 лв. за следващата година, каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Заседанието беше открито от вицепремиера и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество Томислав Дончев. Дончев също отбеляза, че не е постигнато единодушно становище от членовете на комисията по доходи и жизнено равнище.
Предложението е със 126 лв. или с 64 евро повече в сравнение с миналата година, което е нарастване с 19,7%, посочи министър Гуцанов. Линията на бедност се актуализира ежегодно, припомни той.
/БИ/
