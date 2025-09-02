Независимо, че няма единодушие, се надявам да се гласува линия на бедност от 764 лв. за следващата година, каза министър Борислав Гуцанов

Подробно търсене

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) провежда заседание в Гранитна зала на Министерския съвет. На снимката (от ляво надясно): секретарят на НСТС Васка Шушнева, вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова-Великова. Снимка: Минко Чернев/БТА
Независимо, че няма единодушие, смятам и се надявам днес да гласуваме и да се приеме проектът на постановление за определяне на линията на бедност на 764 лв. за следващата година, каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Заседанието беше открито от вицепремиера и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество Томислав Дончев. Дончев също отбеляза, че не е постигнато единодушно становище от членовете на комисията по доходи и жизнено равнище.

Предложението е със 126 лв. или с 64 евро повече в сравнение с миналата година, което е нарастване с 19,7%, посочи министър Гуцанов. Линията на бедност се актуализира ежегодно, припомни той.

 

