Още шест нови електробуса обслужват линиите до селата на община Враца

От днес шест нови електробуса обслужват линиите до селата на община Враца. Те ще заместят част от дизеловите автобуси, които в момента осъществяват връзката на населените места с общинския център, каза за БТА управителят на Общинско дружество „Тролейбусен транспорт“ - Враца Виктория Начева. Електробусите са осигурени по съвместен с Община Монтана европейски проект, по който във Враца има изградени и три зарядни станции, въведени вече в експлоатация.

Новите транспортни средства вече са лицензирани в „Автомобилна администрация“, това е и причината да бъдат въведени в експлоатация сега, въпреки, че са били доставени преди известно време. С тях елекробусите, с които разполага дружеството, стават 19, като останалите са осигурени по друг европейски проект, обясни управителят. „Тролейбусен транспорт“ - Враца има и 14 дизелови автобуса, като идеята е всички те да бъдат подменени от електробуси и общественият транспорт във Враца да стане изцяло екологичен. Дизеловите автобуси ще останат на разположение и ще бъдат използвани при необходимост, посочи Виктория Начева, допълвайки, че дружеството обслужва общо 29 линии – градски и извънградски.

Припомняме, че общата стойност на инвестицията по съвместния проект е над 11,113 млн. лв., като безвъзмездното финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост е в размер на над 8,266 млн. лева. Допълващото национално съфинансиране е малко на 67 хил. лева, а общият собствен принос на двете общини възлиза на над 2,600 млн.лв..