Още шест нови електробуса обслужват линиите до селата на община Враца

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Новите електробуси във Враца Снимка: Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Враца,  
02.09.2025 17:10
 (БТА)

От днес шест нови електробуса обслужват линиите до селата на община Враца. Те ще заместят част от дизеловите автобуси, които в момента осъществяват връзката на населените места с общинския център, каза за БТА управителят на Общинско дружество „Тролейбусен транспорт“ - Враца Виктория Начева. Електробусите са осигурени по съвместен с Община Монтана европейски проект, по който във Враца има изградени и три зарядни станции, въведени вече в експлоатация.

Новите транспортни средства вече са лицензирани в „Автомобилна администрация“, това е и причината да бъдат въведени в експлоатация сега, въпреки, че са били доставени преди известно време. С тях елекробусите, с които разполага дружеството, стават 19, като останалите са осигурени по друг европейски проект, обясни управителят. „Тролейбусен транспорт“ - Враца има и 14 дизелови автобуса, като идеята е всички те да бъдат подменени от електробуси и общественият транспорт във Враца да стане изцяло екологичен. Дизеловите автобуси ще останат на разположение и ще бъдат използвани при необходимост, посочи Виктория Начева, допълвайки, че дружеството обслужва общо 29 линии – градски и извънградски.

Припомняме, че общата стойност на инвестицията по съвместния проект е над 11,113 млн. лв., като безвъзмездното финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост е в размер на над 8,266 млн. лева. Допълващото национално съфинансиране е малко на 67 хил. лева, а общият собствен принос на двете общини възлиза на над 2,600 млн.лв..

