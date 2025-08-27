Общинският съвет реши включването на Свиленград в трансграничен проект за справяне с бедствия и аварии

Община Свиленград ще участва като партньор при кандидатстване по Програма INTERREG VI между България и Турция за повишаване капацитета за предотвратяване и реакция при бедствия в трансграничния регион. Това е едно от решенията, взети на днешната сесия на Общинския съвет по предложение на кмета Анастас Карчев.

Водещата организация по проекта ще е Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". От българска страна ще бъдат включени още общините Тополовград и Болярово. Партньорите от Турция ще са Главна дирекция „Държавни хидротехнически съоръжения“, Регионална дирекция „Гори“ в Истанбул и дирекциите за бедствия и извънредни ситуации на Къркларели и Одрин.

В дейностите по проекта ще бъдат включени разработването на съвместна рамка за реагиране при бедствия и на план за действие, включително и при пожари. Предвидено е и разработването на карти на рискови за пожари територии. Ще има и специализирани обучения за доброволните формирования. Предвижда се също доставката на специализирано оборудване. Специално за Община Свиленград ще бъде закупено високопроходимо превозно средство с модул за пожарогасене.

Единодушно съветниците решиха Свиленград да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ за основни ремонти на водопроводите в кв. "Простор" и по улиците „Дунав“ и „Одрин“ в общинския център. Проектът ще се реализира чрез кандидатстване по приема на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Не без дебати мина точката по постъпилото от Асоциацията на еколозите от общините в България писмо за предоставяне на временна финансова помощ, както и одобрение за сключване на партньорско споразумение в подкрепа създаването на Национална мрежа на експерти по качество на атмосферния въздух. Съветникът от БСП Стамо Димитров подчерта, че е „против“ утвърждаване, защото смята, че не е редно Община Свиленград да кредитира организацията, като нарече такъв акт „недоразумение“.

По искане от директорите Общинският съвет определи маломерни паралелки за предстоящата учебна година в основните училища „Любен Каравелов“ в Свиленград, „Христо Ботев” в село Левка и в няколко детски градини.

Съветниците приеха и няколко междинните финансови отчети, подадени от управителите на Многопрофилната болница за активно лечение, на Медицински център - 1 и на Териториалното поделение на държавното горско стопанство, което стопанисва общинските горски територии.

Приет беше и годишният отчет за изпълнение на 11 концесионни договора и на плана за концесии в Община Свиленград. Беше одобрено налагането на две санкции от по 1000 лв. на концесионери. Определените неустойки са за неизпълнено разкриване на предварително заявения минимален брой работни места на обекта. По искане на „Рибно стопанство Мезек“ предсрочно беше прекратен договора за стопанисването на язовир на концесия на дружеството.

Към проекта за дневен ред от 32 точки, в началото на заседанието съветниците утвърдиха допълнителни девет докладни. Новите предложения, които също бяха приети, са свързани предимно с промени в бюджета, отстраняване на явни фактически грешки в приети решения, както и с искане за отпускане на финансово подпомагане от бюджета в нормативно установения размер от 2000 лева.