В Бюрото по труда в Перник са обявени работни места за биолог, химик-аналитик, учители, медицински сестри и други квалифицирани специалисти

В Дирекция "Бюро по труда" в Перник са обявени работни места за биолог, химик-аналитик, учители, медицински сестри и други квалифицирани специалисти. Това показва справка, изпратена от дирекцията на БТА.

Сред длъжностите, за които се изисква висше образование, има обявени свободни работни места за специалист труд и работна заплата, координатор производство, технолог на захар и захарни изделия, рехабилитатор, гинеколози, акушерки и др., сочи справката.

По традиция най-много са обявените работни места за хора със средно и основно образование. За квалифицирани работници със средно образование има търсене за електромонтьори, техници, машинни оператори, заварчици, аргончици, булдозеристи, шофьори на тежкотоварни автомобили и др.

Кандидатите за работните места могат да получат повече информация на място в Дирекция "Бюро по труда" в Перник, както и онлайн чрез сайта на Агенцията по заетостта.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 хил. жители.