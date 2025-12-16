Коледен благотворителен базар „Дари носия, дари радост“ организираха в смолянския квартал „Устово“

За четвърта поредна година Народно читалище (НЧ) „Кирил Маджаров“ и Инициативен комитет „За Устово“ организираха коледен благотворителен базар. Събитието събра жители и гости на квартала в навечерието на светлите коледни и новогодишни празници.

Празничната атмосфера бе допълнена от огън на площада, греяно вино, чай и топъл шоколад, а посетителите имаха възможност да закупят ръчно изработени коледни сувенири.

Изделията са създадени от десетки дарители от квартала, децата от Детска градина (ДГ) „Радост“, учениците от Основно училище (ОУ) „Стою Шишков“, както и от членове на Съюза на слепите – Смолян.

Дядо Коледа също беше част от празника и зарадва най-малките, като раздаваше лакомства на децата.

Тази година инициативата се провежда под мотото „Дари носия, дари радост“ и е насочена към подкрепа на Детски танцов състав „Родопска китка“, чиято мисия е да съхранява българските традиции и фолклор.