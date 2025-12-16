Промени в транспортната схема и бизнес задачите на общински дружества утвърдиха на свое заседание общинските съветници в Добрич

Промени в транспортната схема и бизнес задачите на общински дружества утвърдиха общинските съветници в Добрич. В началото на заседанието председателят на Добруджанския научен институт Борис Спасов подари на всеки от съветниците книги и календар.

След това кметът на Добрич Йордан Йорданов запозна съветниците със сключено споразумение за финансиране на изграждането на Индустриален парк – Добрич за 61,6 млн. лева.

Бе награден и най-добрият спортист на Добрич за ноември. Това е състезателят на спортен клуб по плувни спортове "Добруджа - 2021" Михаела Стефанова. Отличието ѝ бе връчено от председателя на постоянната комисия "Спорт и младежки дейности" Йордан Иванов.

Преди да бъде гласуван дневният ред бяха оттеглени и няколко докладни, като тази за осигуряване на съфинансиране за проект, свързан с ремонт на лекоатлетическата писта на стадион "Дружба" и предложението на съветниците от групата на ГЕРБ-СДС за учредяване на награда "Млад учител на годината". Общинският съветник Мирослава Василева - Малева посочи, че оттегля докладната предвид случващото се в държавата и ще внесе предложението на по-късен етап.

Промени в спирките на линия №10 от градския транспорт на Добрич приеха общинските съветници в началото на заседанието.

В няколко докладни съветниците се запознаха с бизнес задачите на дружествата със 100% общинско участие и ги приеха. Това са Диагностично-консултативните центрове I и II, Центърът за психично здраве "Д-р Петър Станчев" ЕООД, "Столове" ЕООД, "Градски транспорт" ЕООД и "Жилфонд-инвест" ЕООД. Шест клуба получиха право на безвъзмездно ползване на спортни зали от комплекс "Простор" за срок от пет години.

Общинските съветници дадоха съгласие Общината да кандидатства с проектно предложение за закупуване на електромобил за социални услуги.

В няколко докладни съветниците приеха и промени в подробни устройствени планове и дадоха разрешение да бъдат продадени общински жилища, като за това са постъпили заявления от наемателите им.

Съветниците гласуваха още мандат и определяне на представител в предстоящо извънредно заседание на Асоциацията по ВиК и определиха правомощия на представителя на общината в извънредно общо събрание на акционерите в Многопрофилната болница за активно лечение.

В края на заседанието съветниците приеха и предложения от председателя на Общинския съвет Красимир Николов график за заседания за следващата година, както и график за заседания на постоянните комисии през 2026 г.