Свободата, която днес празнуваме, е не просто исторически факт, а ежедневна задача, заяви кметът на Ботевград Иван Гавалюгов
Свободата, която днес празнуваме, е не просто исторически факт, а ежедневна задача, заяви кметът на Ботевград Иван Гавалюгов при отбелязването на 148 години от Освобождението на града и празника му.
Днешният ден - 148 години от Освобождението на Ботевград, е не просто повод за празник, а и за размисъл. Преди почти век и половина Ботевград получава своята свобода, но получава заедно с това и отговорността да гради, да се развива и да расте. Това е отговорност, която поколения ботевградчани са поемали и носили с достойнство, каза Гавалюгов.
За мен е чест да приветствам в нашия град президента Румен Радев, каза кметът и добави, че това е признание за всички усилия, които полагат, за да може Ботевград да се развива устойчиво и последователно.
Кметът отбеляза, че в града е и Ловчанският митрополит Гавриил. Духовната сила и моралните ценности са това, което крепи обществото и му помага да върви напред, каза още Гавалюгов.
Ботевград се развива благодарение не на празни обещания, а на усилена, на последователна, постоянна и упорита работа, на реални решения и най-вече - благодарение на активните граждани, които живеят тук. Нашият успех е общ - на учители, лекари, предприемачи, служители, доброволци и на всички онези, които вярват, че развитието се постига с честност, смелост, упоритост и последователност, заяви кметът.
Нека празникът ни вдъхновява да продължаваме да развиваме нашия град с разума на зрелите хора, с вярата и надеждата на всички онези, които вярваме в доброто бъдеще, каза още Иван Гавалюгов.
По-рано днес по случай празника на града бяха издигнати знамената на България, на града и на Европейския съюз, след което пред Паметника на свободата бяха поставени венци и цветя в памет на загиналите за свободата на страната и Ботевград.
Ботевград е не само добро място за живеене, не само символ на гостоприемство, но и пример за успешна община, която гледа уверено в бъдещето, заяви президентът Румен Радев на церемонията в Ботевград.
/МК/
