В Окръжен съд Смолян се гледат мерките на четирима души, обвинени за смъртта на 23-годишен мъж от Мадан

Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова
Смолян (29 ноември 2025) В Окръжния съд в Смолян си разглеждат мерките на четиримата, обвинени в извършването на убийство. Снимка: Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова
Смолян ,  
29.11.2025 12:13
 (БТА)

В Окръжен съд Смолян се гледат мерките на четирима души, обвинени за смъртта на 23-годишния К.К. от Мадан. Убийството е извършено в сряда вечерта в Мадан, след възникнал бой между две групи. Категорично не е поръчково, става дума за скандал и побой заради момиче. Младежът е починал в резултат на жесток побой, съобщиха вчера на съвместна пресконференция на Окръжната прокуратура и Областната дирекция на МВР в Смолян. 

Първоначално полицията задържа осем души. Трима от тях бяха привлечени като обвшняеми в четвъртък. Снощи обвинение е повдигнато и на четвърти участник в побоя.
Окръжната прокуратура в Смолян внесе искане в съда за налагане на мярка "задържане под стража" и на четиримата обвинени, които са на възраст между 22 и 26 години. 

