Младежкият център провежда кампания "Враца без хейт" за повишаване на осъзнатостта към различните форми на насилие

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
БТА, Враца Сградата на Младежкия център. Снимка: Мая Ценова/БТА (ПБ)/архив
Враца,  
02.11.2025 15:38
 (БТА)

„Враца без хейт“ е кампания на Младежкия център в града насочена към повишаване на осъзнатостта към различните форми на насилие, с акцент върху училищната среда, каза за БТА директорът на институцията Десислава Петрова. По думите ѝ инициативата включва неформални обучения, информационни срещи в училищата във Враца, които се провеждат основно през ноември. 

Вече проведохме неформално обучение срещу агресията в училище в Борован и информационна среща в СУ „Отец Паисий“ – Враца, предстоят подобни в други учебни заведения, добави Петрова. През месец ноември се отбелязва денят на толерантността, тогава са дните срещу насилието над жени и момичета и обвързваме месеца с превенция на насилието, каза още тя. Предвижда се неформално обучение за посланици на толерантността, предназначено за всички председатели и зам.-председатели на съветите към всяко училище в града. 

По думите на Петрова на 17 ноември се подготвя голямо събитие – подкаст на живо, в който ще участват инфлуенсъри и на място в Градската концертна зала ще могат да се задават въпроси. Водещ на събитието ще бъде Ева Веселинова – журналист, телевизионен водещ и инфлуенсър, позната с ангажираността си към обществени каузи и социална чувствителност. На събитието ще присъства и психолог, а след подкаста ще има време за фен срещи с инфлуенсърите пред градската концертна зала. Предвидили сме концерт на Мила Робърт, както и оформяне на голямо „живо“ сърце на площада пред сградата на община Враца, каза още Петрова. 

В подкаста ще участват създателят на социално ангажирано съдържание Йоан Петър Кръстев, Вероника Манова и Илиян Чулев – двойка инфлуенсъри, познати с позитивното си онлайн присъствие и послания за равенство и добри отношения, Мегсън – артист и инфлуенсър с активна общност от млади последователи, която вдъхновява чрез искреност и креативност. Освен с участието си в подкаста, инфлуенсърите ще заснемат и кратки видеа за мрежата, в които ще обявят своята активна позиция срещу насилието сред деца и младежи в и извън училищна среда.

В кампанията ще се включат и представители на ПФК „Ботев“ Враца, които на 3 ноември ще излязат на терена с тениски с мотото на кампанията „Една кауза, едно сърце – за бъдеще без насилие” и символът на кампанията лилава панделка, традиционно свързваща се с превенция срещу насилието във всичките му проявления, но във формата на сърце, символизираща грижата и обичта на центъра към децата и младежите, добави директорът на врачанския младежки център. Основната цел на кампанията е да насърчим емпатията, уважението и активната позиция срещу агресията, като покажем, че силата е в добротата, а не в насилието, каза още Петрова. 

В Деня на народните будители Младежки център - Враца организира второто издание на "Нощ на игрите", в което над сто участници се включиха и се забавляваха с настолни игри. 

/ТНП/

