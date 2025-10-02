Подробно търсене

Работещите в дружеството "Паркове и зеленина" в Скопие протестират заради неизплатени августовски заплати

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
Снимка: Владислав Тентов, БТА
Скопие,  
02.10.2025 14:01
 (БТА)

Служители на „Паркове и зеленина“ и дъщерните му дружества „Флораком“ и „Луна“ в Скопие трети ден протестират заради забавянето на заплатите им за месец август, като блокират няколко кръстовища в столицата на Република Северна Македония.

Пред медиите председателят на Синдикалната организация на „Паркове и зеленина“ Стоянче Кашиковски, заяви, че след вчерашния протест августовските заплати на работещите в основното дружество са изплатени, но работещите в двете дъщерни дружества все още не са получили възнагражденията си за август, които е трябвало да бъдат изплатени до 15 септември. От вчера работещите, около 70 човека, в двете дъщерни дружества са загубили и здравното си осигуряване.  

Кашиковски изрази очакване, че в рамките на днешния ден заплатите им ще бъдат изплатени, а ако това не се случи, протестът ще продължи и в следващите дни. Протестиращите затвориха за два часа един от големите булеварди в Скопие, което предизвика допълнителни задръствания в столицата на Северна Македония. 

/СУ/

