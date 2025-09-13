Дрон наруши въздушното пространство на Румъния по време на руската атака срещу Украйна, съобщи румънското министерство на отбраната

Подробно търсене

Николай Велев
Румънски изтребители Ф-16 по време на учебен полет. Снимка: АП/Andreea Alexandru
Букурещ ,  
13.09.2025 21:38
 (БТА)
Румъния вдигна два изтребителя Ф-16 във въздуха, след като дрон наруши въздушното пространство на страната по време на руска атака срещу украинска инфраструктура близо до границата, съобщи румънското министерството на отбраната, цитирано от Ройтерс.

В изявлението на румънското ведомство се посочва, че жителите на югоизточната област Тулча, която се намира близо до Дунав и украинската граница, са били призовани да се укрият.

Министерството добавя, че изтребителите са засекли и проследили дрона, който впоследствие е изчезнал от радарите на около 20 км югозападно от село Чилия Веке.

"Дронът не е прелетял над населени райони и не е представлявал непосредствена опасност за населението", пише още в изявлението.

По-рано днес Полша съобщи, че е вдигнала бойни самолети във въздуха за "превантивна" операция заради опасност от удари с дронове в близки украински райони.
  

13.09.2025 03:30

Зеленски заяви, че много подробности от гаранциите за сигурност за Украйна са вече на хартия

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви снощи, че много от подробностите около гаранциите за сигурност за страната му са вече на хартия, добавяйки, че чуждестранните войски на място ще дадат сигнал за политическа подкрепа за Киев, предаде
13.09.2025 02:50

САЩ обещават да защитават територията на НАТО след нарушаването на въздушното пространство на Полша

САЩ заявиха пред Съвета за сигурност на ООН, че ще „защитават всеки сантиметър от територията на НАТО“, след предполагаемото руско навлизане във въздушното пространство на Полша, предаде Ройтерс.  „САЩ подкрепят съюзниците си от НАТО пред лицето на
13.09.2025 01:30

САЩ се присъединяват към западните съюзници в критиката срещу Русия за навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша

САЩ присъединиха към западните съюзници в съвместно изявление, за да изразят загриженост относно навлизането на дронове на Русия във въздушното пространство Полша и да обвинят Москва в нарушаване на международното право и основополагащия Устав на
12.09.2025 21:19

ПАП: Варшава изрази задоволството си от реакцията на НАТО по повод нахлуването на руските дронове

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш заяви, че Полша и НАТО са преминали теста в отговора си на нарушението на въздушното пространство от руските дронове и посочи, че са водени разговори със САЩ и Канада, предаде полската новинарска агенция ПАП.
12.09.2025 15:31

Германия привика руския посланик във връзка с дроновете в полското въздушно пространство

Германското правителство призова руския посланик в Германия, за да изрази своето недоволство от навлизането на дронове в полското въздушно пространство, което Берлин разглежда като умишлена провокация от страна на Москва, предаде ДПА. Външното
12.09.2025 10:22

Виктор Орбан: Нарушаването на полското въздушно пространство от руски дронове е недопустимо

Навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша е недопустимо, заяви унгарският премиер Виктор Орбан в интервю за унгарското държавно радио, предаде Ройтерс.Орбан каза още, че Унгария проявява солидарност със своя "исторически съюзник" Полша.
12.09.2025 08:54

Румънското МВнР повика посланика на Русия в Букурещ, за да изрази протест срещу нарушаването на въздушното пространство на Полша

Посланикът на Руската федерация в Букурещ бе повикан в Министерството на външните работи, за да му бъде съобщено, че Румъния осъжда нарушаването на въздушното пространство на Полша от страна на руски дронове в нощта на 9 срещу 10 септември, предаде агенция Аджерпрес.
12.09.2025 08:47

Русия и Беларус започнаха днес съвместните си военни учения "Запад 2025", заяви руското министерство на отбраната

Русия и Беларус започнаха днес мащабните си съвместни военни учения "Запад 2025", предаде Ройтерс, като се позова на руското министерство на отбраната.Ученията ще бъдат проведени на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море.

