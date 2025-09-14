Подробно търсене

Русия заяви, че тази нощ е свалила 80 украински дрона

Божидар Захариев
Изглед от Москва - снимка: AP/Dmitry Serebryakov
Москва,  
14.09.2025 08:28
 (БТА)

Руските средства за противовъздушна отбрана тази нощ прехванаха и унищожиха 80 украински дрона над региони на Русия и над акваторията на Азовско море, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"През изминалата нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 80 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 30 - над територията на Брянска област, (. . .) 12 - над територията на Смоленска област, 10 - над територията на Калужка област, 5 - над територията на Новгородска област, 3 - над акваторията на Азовско море, 2 - над територията на Ленинградска област, 1 - над територията на Орловска област, 1 - над територията на Рязанска област и 1 - над територията на Ростовска област", се казва в изявление на руското министерство на отбраната.

В изявлението се казва още, че 15 дрона са били неутрализирани над територията на украинския Кримски полуостров, който Русия анексира през 2014 г.

/БЗ/

Към 09:15 на 14.09.2025 Новините от днес

