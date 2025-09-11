Румънският премиер е обсъдил с българския си колега транспортните проекти и подобряването на корабоплаването по Дунав, съобщи румънското правителство

Румънският премиер Илие Боложан е провел днес телефонен разговор с българския си колега Росен Желязков, по време на който двамата са обсъдили укрепването на двустранното сътрудничество с акцент върху транспортните проекти и подобряването на корабоплаването по река Дунав, съобщи Аджерпрес.

Според прессъобщение на румънското правителство централно място в разговорите е заемала необходимостта от изграждането на втори мост над Дунав при Русе за намаляване на натовареността на настоящия пункт за преминаване на границата.

С тази цел ще бъде създадена съвместна работна група за анализ и координиране на трансграничните проекти, уточнява цитираният източник.

Двамата премиери също така са се договорили за засилване на сътрудничеството в рамките на Стратегическото партньорство между Румъния и България, подписано на 15 март 2023 г., както и в областта на морската сигурност в Черно море с оглед на защитата на свободата на корабоплаването и търговията.

В рамките на разговора премиерът Боложан е благодарил на българския си колега за подкрепата, оказана за откриването на Почетно консулство на Румъния в Русе, се отбелязва още в съобщението.