Земетресение с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер е регистрирано в Западна Турция

Земетресение с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в 14:41 ч. местно време (13:41 ч. българско време) в района на Балъкесир, Западна Турция. По информация на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) епицентърът на земетресението е бил в селището Съндъргъ на дълбочина 14,13 километра.

Трусът е усетен в съседните окръзи Бурса и Коджаели, и в някои райони на Истанбул.

Не се съобщава за разрушения и пострадали, но е имало паника сред местното население, информират турските медии.

От август насам в района на Съндъргъ, окръг Балъкесир, често се регистрират земетресения.

На 27 октомври бе регистриран трус с магнитуд 6,1 с епицентър Съндъргъ. Пострадаха 30 сгради, а 26 души бяха ранени, съобщиха турските власти.

През август при земетресение със същия магнитуд в същия район загина един човек, а близо 30 бяха ранени. Ден след земетресението в съседния на Балъкесир окръг Маниса загина човек при срутване в повредена при земетресението джамия.

Според турски сеизмолози районът е засегнат от трусове по разлома Симав, където стават размествания.