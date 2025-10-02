Подробно търсене
Парламентарните избори в Нидерландия

Десните партии в Нидерландия стават по-десни и по-радикални: ще окаже ли това влияние върху резултатите от предсрочните избори

Ива Тончева
Десните партии в Нидерландия стават по-десни и по-радикални: ще окаже ли това влияние върху резултатите от предсрочните избори
Десните партии в Нидерландия стават по-десни и по-радикални: ще окаже ли това влияние върху резултатите от предсрочните избори
Лидерът на крайнодясната Партия на свободата Герт Вилдерс. Септември 2024. Снимка: AP /Peter Dejong
Хага,  
02.10.2025 18:40
 (БТА)
Етикети

Тенденцията сред десните партии в Нидерландия е ясна: те завиват все по-надясно. Програмите на крайнодясната Партия на свободата на Герт Вилдерс, на Народната партия за свобода и демокрация (НПСД) и особено на Фермерско-гражданското движение са по-десни и по-консервативни, отколкото преди две години. 

Това е изводът от анализ на „Предизборен компас“, платформа от типа на българския „Гласоводител“, в сътрудничество с популярния ежедневник „Трау“ за предстоящите на 29 октомври предсрочни избори в Нидерландия. 

Изследователите са анализирали предизборните програми на партиите, като са им задали и допълнителни въпроси. И, както споделя пред вестника директорът на „Предизборен компас“ Вилем Бланкен, „на терена се наблюдава тенденция на одесняване“. Той обяснява това с факта, че (крайно) десните партии имат еднозначна позиция; те приписват повечето проблеми в Нидерландия на пристигането на търсещите убежище. Решението на проблема с жилищния недостиг те виждат по-скоро в ограничаването на миграцията, отколкото в строежа на нови жилища. И ако тази теза се е появила за първи път преди четири години в програмата на Форум за демокрация, сега вече шест партии я споделят.

Друг важен извод от анализа е, че за първи път от години Християндемократически призив (ХДП) отново се позиционира в политическия център. 

Интересно допълнение е, че ХДП излиза на второ място според последното социологическо проучване на Ипсос И&O от 29 септември, направено точно месец преди изборите. От 5 места на изборите през ноември 2023 година сега агенцията ѝ дава 25, а вестник „Ен Ер Се“ пише, че лидерът на партията Хенри Бонтенбал мисли за премиерския пост.

Въпросът за министър-председателя играе ключова роля в кампанията, отбелязват медиите. Списание „ЕВ“ търси отговор на въпроси какъв премиер искат да имат нидерландците и какви качества трябва да притежава той. Хенри Бонтенбал се очертава като „най-надежден, решителен и ясно говорещ“. Герт Вилдерс – лидерът на Партията на свободата, получава най-положителните оценки за характеристиката „запознатост с процесите в политиката“. Лидерът на Партията на труда Франс Тимерманс и лидерката на Народната партия за свобода и демокрация Дилан Йешилгьоз (наследничката на Марк Рюте) са получили повече отрицателни, отколкото положителни оценки за всяка характеристика, която нидерландците ценят.

Според най-новото проучване на Ипсос И&O първа сила и в новия парламент на Нидерландия ще бъде Партията на свободата на крайнодесния Герт Вилдерс с 31 депутати, като обаче се затвърждава тенденцията на спадане на подкрепата. На второ място е Християндемократическият призив, на трето – коалицията Зелени леви/Партия на труда, на четвърто – Д-66, на пето НПСД, на шесто – либералконсерваторите от ДА21, а всички други имат под 10 депутати. Според проучването 15 партии от 27-те допуснати до участие в изборите ще влязат в новия парламент.

Основният въпрос е какво точно правителство ще се състави и кога. Историята показва, че за да се стигне до каквото и да е коалиционно правителство във фрагментирания нидерландски парламент, отнема доста време.

/ВС/

Свързани новини

19.09.2025 21:01

Двадесет и седем партии ще участват в предсрочните парламентарни избори в Нидерландия

27 партии ще участват в предсрочните парламентарни избори в Нидерландия на 29 октомври, съобщава телевизия Ер Те Ел.32 партии бяха подали кандидатски листи, но на предавано онлайн заседание този следобед Изборният съвет реши да не допусне пет партии заради неизпълнени изисквания, неплатени гаранции и непредставени достатъчно декларации за подкрепа. В предишните парламентарни избори през 2023 г. участваха 26 партии с 1126 кандидати. През 2021 г. в бюлетината бяха включени 37 партии с 1579 кандидати.
13.09.2025 13:50

Какво (не) иска партията на Вилдерс?

И най-новите проучвания сочат, че крайнодясната Партия на свободата отново ще е първа сила в новия парламент на Нидерландия след предсрочните избори на 29 октомври. Почти два месеца преди изборите допитване на "Ипсос&O" дава на партията на Герт
29.07.2025 08:02

Как изглежда ситуацията в Нидерландия точно три месеца преди предсрочните избори на 29 октомври

"Партията на свободата – номер 1" - с този туит преди няколко дни в "Екс"  Герт Вилдерс, лидерът на крайнодясната партия, обяви това, което показа последното социологическо проучване на „Пайл“ - в парламента, за който, нидерландците ще гласуват на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:03 на 02.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация