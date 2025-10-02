Десните партии в Нидерландия стават по-десни и по-радикални: ще окаже ли това влияние върху резултатите от предсрочните избори

Тенденцията сред десните партии в Нидерландия е ясна: те завиват все по-надясно. Програмите на крайнодясната Партия на свободата на Герт Вилдерс, на Народната партия за свобода и демокрация (НПСД) и особено на Фермерско-гражданското движение са по-десни и по-консервативни, отколкото преди две години.

Това е изводът от анализ на „Предизборен компас“, платформа от типа на българския „Гласоводител“, в сътрудничество с популярния ежедневник „Трау“ за предстоящите на 29 октомври предсрочни избори в Нидерландия.

Изследователите са анализирали предизборните програми на партиите, като са им задали и допълнителни въпроси. И, както споделя пред вестника директорът на „Предизборен компас“ Вилем Бланкен, „на терена се наблюдава тенденция на одесняване“. Той обяснява това с факта, че (крайно) десните партии имат еднозначна позиция; те приписват повечето проблеми в Нидерландия на пристигането на търсещите убежище. Решението на проблема с жилищния недостиг те виждат по-скоро в ограничаването на миграцията, отколкото в строежа на нови жилища. И ако тази теза се е появила за първи път преди четири години в програмата на Форум за демокрация, сега вече шест партии я споделят.

Друг важен извод от анализа е, че за първи път от години Християндемократически призив (ХДП) отново се позиционира в политическия център.

Интересно допълнение е, че ХДП излиза на второ място според последното социологическо проучване на Ипсос И&O от 29 септември, направено точно месец преди изборите. От 5 места на изборите през ноември 2023 година сега агенцията ѝ дава 25, а вестник „Ен Ер Се“ пише, че лидерът на партията Хенри Бонтенбал мисли за премиерския пост.

Въпросът за министър-председателя играе ключова роля в кампанията, отбелязват медиите. Списание „ЕВ“ търси отговор на въпроси какъв премиер искат да имат нидерландците и какви качества трябва да притежава той. Хенри Бонтенбал се очертава като „най-надежден, решителен и ясно говорещ“. Герт Вилдерс – лидерът на Партията на свободата, получава най-положителните оценки за характеристиката „запознатост с процесите в политиката“. Лидерът на Партията на труда Франс Тимерманс и лидерката на Народната партия за свобода и демокрация Дилан Йешилгьоз (наследничката на Марк Рюте) са получили повече отрицателни, отколкото положителни оценки за всяка характеристика, която нидерландците ценят.

Според най-новото проучване на Ипсос И&O първа сила и в новия парламент на Нидерландия ще бъде Партията на свободата на крайнодесния Герт Вилдерс с 31 депутати, като обаче се затвърждава тенденцията на спадане на подкрепата. На второ място е Християндемократическият призив, на трето – коалицията Зелени леви/Партия на труда, на четвърто – Д-66, на пето НПСД, на шесто – либералконсерваторите от ДА21, а всички други имат под 10 депутати. Според проучването 15 партии от 27-те допуснати до участие в изборите ще влязат в новия парламент.

Основният въпрос е какво точно правителство ще се състави и кога. Историята показва, че за да се стигне до каквото и да е коалиционно правителство във фрагментирания нидерландски парламент, отнема доста време.