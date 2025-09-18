МТИ: Унгарският външен министър призова енергийните доставки да не бъдат политизирани

Политизирането на въпроса за енергийните доставки може да бъде опасно, защото това е изцяло физически и географски въпрос, заяви унгарският външен министър Петер Сиярто по време на днешна панелна дискусия на Световното изложение в Осака, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

В изявление, публикувано от Министерството на външните работи, Сиярто е цитиран да казва, че съставът на националния енергиен микс е от национална компетентност и въпрос на суверенитет, допълвайки, че санкциите не бива да заплашват енергийните доставки на която и да е държава.

Сиярто заяви, че глобалното потребление на електроенергия ще продължи да бележи ръст и в бъдеще, най-вече заради разпространението на електрическите превозни средства, засилването търсене на охлаждащи и нагряващи системи и изграждането на големи центрове за данни, нужни на изкуствения интелект. Той допълни, че ядрената енергетика е единственият начин да се генерира достатъчно електроенергия по безопасен, надежден, евтин и екологичен начин.

Министърът заяви, че за съжаление ядрената енергия все още е обект на политически и идеологизирани нападки. Той допълни, че ядрената енергетика е най-добрият начин за възстановяване на цивилизованото сътрудничество между Запада и Изтока, посочвайки като пример Унгария, където големи руски, американски, германски и френски компании от сектора поддържат едновременно присъствие.

„Освен руската „Росатом“, френски и германски фирми също работят по модернизирането на АЕЦ „Пакш“ и наскоро беше сключено споразумение за използването на американска технология за малки модулни реактори“, заяви министърът.

Сиярто заяви, че ако съответната технология стане налична, Унгария би проявила интерес към монтирането на малки модулни реактори, за да доставя енергия на най-големите си промишлени центрове. „Това би било необходимо, защото Унгария се е превърнала в лидер в производството на електрически превозни средства и батерии, а това изисква много електричество“, допълни той.

