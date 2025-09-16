Подробно търсене

Афганистанец получи доживотна присъда в Германия за убийство на полицай по време на антиислямска демонстрация

Анелия Пенкова
(Stefan Puchner/AP)
Щутгарт,  
16.09.2025 14:41
 (БТА)

Афганистанец бе осъден днес на доживотен затвор от германски съд за атака с нож, при която бе убит полицай и петима души бяха ранени, предаде Ройтерс. Нападението е извършено по време на антиислямска проява миналата година. 

Това става в момент на разгорещен дебат относно имиграцията и сигурността в Германия, както и голяма подкрепа за крайнодясната партия "Алтернатива за Германия", отбелязва Ройтерс. 

Обвиняемият бе признат за виновен за това, че е използвал нож, за да напада хора по време на демонстрация в западния град Манхайм, организирана от антиислямската организация "Пакс Ойропа" в края на май 2024 г.

Осъденият Сюлейман А. е нападнал говорител и няколко участници в проявата, след което е намушкал полицай, който се е намесил, за да помогне. По-късно полицаят починал от раните си. 

Нападателят бе арестуван през юни 2024 г. 

Към 14:55 на 16.09.2025 Новините от днес

